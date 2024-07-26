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СМИ: выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа - РИА Новости, 26.07.2024
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01:35 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/bayden-1962059980.html
СМИ: выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа
СМИ: выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа - РИА Новости, 26.07.2024
СМИ: выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа
Штаб республиканского кандидата на пост президента США Дональда Трампа был застигнут врасплох решением действующего главы Джо Байдена отказаться от попытки... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T01:35
2024-07-26T01:35
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Штаб республиканского кандидата на пост президента США Дональда Трампа был застигнут врасплох решением действующего главы Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания, сообщает издание Axios. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Как отмечает издание, команда Трампа, обычно быстро реагирующая на новости кампании, потратила два часа на то, чтобы выпустить заявление с реакцией на уход Байдена. "Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена… Я лично думал, что это произойдет на неделю позже", - заявил изданию старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер. Хотя некоторые республиканские инсайдеры предупреждали руководство кампании, что отказ Байдена от переизбрания - реальная возможность, основное внимание по-прежнему уделялось его фигуре. Когда Байден объявил о своем решении, у команды Трампа было готово как минимум три материала, касающихся действующего президента. Теперь республиканцам необходимо срочно разрабатывать стратегию нападок на Харрис, пишет издание. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240725/tramp-1961849769.html
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сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа

Axios: выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа

© AP Photo / Ross D. FranklinТрансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Штаб республиканского кандидата на пост президента США Дональда Трампа был застигнут врасплох решением действующего главы Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания, сообщает издание Axios.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Как отмечает издание, команда Трампа, обычно быстро реагирующая на новости кампании, потратила два часа на то, чтобы выпустить заявление с реакцией на уход Байдена.
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"Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена… Я лично думал, что это произойдет на неделю позже", - заявил изданию старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.
Хотя некоторые республиканские инсайдеры предупреждали руководство кампании, что отказ Байдена от переизбрания - реальная возможность, основное внимание по-прежнему уделялось его фигуре. Когда Байден объявил о своем решении, у команды Трампа было готово как минимум три материала, касающихся действующего президента. Теперь республиканцам необходимо срочно разрабатывать стратегию нападок на Харрис, пишет издание.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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СШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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