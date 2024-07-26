СМИ: выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа
Axios: выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа
© AP Photo / Ross D. FranklinТрансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа
© AP Photo / Ross D. Franklin
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Штаб республиканского кандидата на пост президента США Дональда Трампа был застигнут врасплох решением действующего главы Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания, сообщает издание Axios.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Как отмечает издание, команда Трампа, обычно быстро реагирующая на новости кампании, потратила два часа на то, чтобы выпустить заявление с реакцией на уход Байдена.
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"Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена… Я лично думал, что это произойдет на неделю позже", - заявил изданию старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.
Хотя некоторые республиканские инсайдеры предупреждали руководство кампании, что отказ Байдена от переизбрания - реальная возможность, основное внимание по-прежнему уделялось его фигуре. Когда Байден объявил о своем решении, у команды Трампа было готово как минимум три материала, касающихся действующего президента. Теперь республиканцам необходимо срочно разрабатывать стратегию нападок на Харрис, пишет издание.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.