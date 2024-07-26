https://ria.ru/20240726/batareya-1962166349.html
Липецкие конструкторы создали новую батарею для электромобилей
Липецкие конструкторы создали новую батарею для электромобилей - РИА Новости, 26.07.2024
Липецкие конструкторы создали новую батарею для электромобилей
Конструкторы предприятия из города Елец разработали новый мощный аккумулятор, который, в случае успешных испытаний, можно будет использовать в производстве... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:26
2024-07-26T14:26
2024-07-26T14:26
липецкая область
елец
игорь артамонов
аккумуляторы
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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Конструкторы предприятия из города Елец разработали новый мощный аккумулятор, который, в случае успешных испытаний, можно будет использовать в производстве электромобилей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что предприятие "Энергия" занимается производством автономных источников питания и аккумуляторов. Одна из последних разработок направлена на создание мощного тягового аккумулятора для складской и клининговой техники, коммунального транспорта и системы накопления энергии на базе литий-железо-фосфатных аккумуляторов собственного производства. В частности, специалисты разработали систему управления и батарею для коммунальной уборочной машины с напряжением 400 Вольт. Как заверили разработчики, батарея рассчитана на 3 тысячи полных зарядов и разрядов. В пересчете на рабочие дни это составит около 8-9 лет работы. Сейчас аккумулятор проходит тестирование, в случае успешного результата разработка сможет использоваться в производстве батарей для электромобилей. Артамонов отметил, что батарея практически полностью сделана на елецком предприятии, включая ячейки, корпус, платы и ПО. "Будем смотреть, как завершатся тестовые испытания елецких батарей для транспорта. Надеюсь, что успешно. Сможем тогда вести речь об их использовании в производстве российских электромобилей, в том числе и липецких", – привели в пресс-службе облправительства слова Артамонова.
https://ria.ru/20240726/fok-1962157127.html
https://ria.ru/20240725/tekhnologii-1961963935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, игорь артамонов, аккумуляторы
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов, аккумуляторы
ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Конструкторы предприятия из города Елец разработали новый мощный аккумулятор, который, в случае успешных испытаний, можно будет использовать в производстве электромобилей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что предприятие "Энергия" занимается производством автономных источников питания и аккумуляторов. Одна из последних разработок направлена на создание мощного тягового аккумулятора для складской и клининговой техники, коммунального транспорта и системы накопления энергии на базе литий-железо-фосфатных аккумуляторов собственного производства.
В частности, специалисты разработали систему управления и батарею для коммунальной уборочной машины с напряжением 400 Вольт. Как заверили разработчики, батарея рассчитана на 3 тысячи полных зарядов и разрядов. В пересчете на рабочие дни это составит около 8-9 лет работы. Сейчас аккумулятор проходит тестирование, в случае успешного результата разработка сможет использоваться в производстве батарей для электромобилей.
Артамонов отметил, что батарея практически полностью сделана на елецком предприятии, включая ячейки, корпус, платы и ПО.
"Будем смотреть, как завершатся тестовые испытания елецких батарей для транспорта. Надеюсь, что успешно. Сможем тогда вести речь об их использовании в производстве российских электромобилей, в том числе и липецких", – привели в пресс-службе облправительства слова Артамонова
.