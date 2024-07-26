https://ria.ru/20240726/banki-1962239320.html

Банки в России пересмотрят ставки по своим продуктам

Банки в России пересмотрят ставки по своим продуктам - РИА Новости, 26.07.2024

Банки в России пересмотрят ставки по своим продуктам

Банки в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% планируют пересмотреть в сторону увеличения ставки по своим продуктам, в том числе банки, которые... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:13

2024-07-26T18:13

2024-07-26T18:17

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банки в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% планируют пересмотреть в сторону увеличения ставки по своим продуктам, в том числе банки, которые заблаговременно повысили ставки по вкладам и накопительным счетам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. В пятницу Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Ранее сообщалось, что банки в России начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения ЦБ 26 июля. "ВТБ не исключает возможности пересмотра условий по кредитам. Конкретные решения будем принимать, учитывая действия рынка. На наш взгляд, дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ будет еще "охлаждать" рынок розничного кредитования, спрос будет замедляться", - сказали в пресс-службе банка, который уже с 23 июля повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в рублях. По мнению старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, слова которого передает пресс-служба, это повышение ключевой ставки станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам. "Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели", - считает топ-менеджер. "Решение об изменении ставок по накопительным счетам и кредитным продуктам планируется принять на следующей неделе", - рассказали в пресс-службе МТС-банка. Там также напомнили, что банк 23 июля принял решение о повышении ставок по вкладам. Пресс-служба ПСБ также отметила, что банк заблаговременно повысил ставки для физлиц по депозитам до 18% годовых, по накопительным счетам - до 17%. "В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшего изменения ставок по кредитным и сберегательным продуктам", - добавили в банке. Зампред правления "Почта банка" Алексей Охорзин, слова которого передает пресс-служба кредитной организации, которая также заранее подняла ставки по сберегательным продуктам, сказал: "Однако мы не исключаем дальнейшего повышения ставок по вкладам, так как ЦБ также пересмотрел базовый прогноз, который как минимум говорит о сохранении текущего уровня ключа (ключевой ставки - ред.) до конца года". Росбанк вслед за повышением ключевой ставки Банка России до 18% улучшит условия по вкладам, сообщила его пресс-служба. "С 27 июля наши клиенты смогут оформить вклад "Надежный" с опцией "Прайм" с доходностью до 18,5%... Для действующих и потенциальных клиентов… совместно с финансовым маркетплейсом Финуслуги, предлагает оформить вклад "Надежный Капитал" со ставкой до 19,05%,.. если… в первый раз на платформе, то ставка будет еще выше – до 21%" - заявил банк. Банк "Дом.РФ" сообщил, что с 29 июля повышает доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" "практически на всех сроках размещения", максимальная процентная ставка 19% доступна при открытии депозита на 12 месяцев. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, слова которого передает пресс-служба кредитной организации, считает, что повышение ключевой ставки до 18% "безусловно, позволит банкам сохранять и улучшать условия по сберегательным продуктам". "Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые макропруденциальные меры регулятора. Однако потребность в заёмных средствах у граждан сохранится. В то же время спрос будет более целевым и на более короткие сроки", - отметил он.В свою очередь, Совкомбанк сообщил, что повысил ставки по срочным вкладам ранее. "На сегодняшний день максимальная ставка по вкладам в банке достигает 20% годовых", - добавили в банке.

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https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962203932.html

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экономика, ипотека, россия, кирилл царев, центральный банк рф (цб рф), мтс, почта банк