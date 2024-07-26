https://ria.ru/20240726/avto-1962073974.html

Фигурант дела о подрыве в Москве признался, что заложил бомбу под авто

Фигурант дела о подрыве в Москве признался, что заложил бомбу под авто - РИА Новости, 26.07.2024

Фигурант дела о подрыве в Москве признался, что заложил бомбу под авто

Задержанный по делу о подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:17

2024-07-26T08:17

2024-07-26T08:45

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ, следует из видео, опубликованного ФСБ РФ."Я под контролем и с инструкциями от Ильи (по предположению подозреваемого - сотрудник СБУ - ред.) собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль", - сказал Серебряков в видеоролике.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы