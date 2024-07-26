https://ria.ru/20240726/avto-1962072782.html
ФСБ показала видео экстрадиции в Россию подозреваемого в подрыве авто
ФСБ показала видео экстрадиции в Россию подозреваемого в подрыве авто - РИА Новости, 26.07.2024
ФСБ показала видео экстрадиции в Россию подозреваемого в подрыве авто
ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:15
2024-07-26T08:15
2024-07-26T08:28
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
происшествия
москва
турция
следственный комитет россии (ск рф)
turkish airlines
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве.Показано, как самолет авиакомпании Turkish Airlines рулит после посадки, затем сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из лайнера, сажают в микроавтобус и увозят.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме.
https://ria.ru/20240725/serebryakov-1961876144.html
россия
москва
турция
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Кадры доставки в Россию подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве
ФСБ показала видео доставки в Россию подозреваемого во взрыве авто в Москве.
2024-07-26T08:15
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия, москва, турция, следственный комитет россии (ск рф), turkish airlines
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Происшествия, Москва, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Turkish Airlines
ФСБ показала видео экстрадиции в Россию подозреваемого в подрыве авто
ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции подозреваемого во взрыве в Москве