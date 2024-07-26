https://ria.ru/20240726/avto-1962072782.html

ФСБ показала видео экстрадиции в Россию подозреваемого в подрыве авто

ФСБ показала видео экстрадиции в Россию подозреваемого в подрыве авто - РИА Новости, 26.07.2024

ФСБ показала видео экстрадиции в Россию подозреваемого в подрыве авто

ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:15

2024-07-26T08:15

2024-07-26T08:28

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

происшествия

москва

турция

следственный комитет россии (ск рф)

turkish airlines

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве.Показано, как самолет авиакомпании Turkish Airlines рулит после посадки, затем сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из лайнера, сажают в микроавтобус и увозят.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме.

https://ria.ru/20240725/serebryakov-1961876144.html

россия

москва

турция

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Кадры доставки в Россию подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве ФСБ показала видео доставки в Россию подозреваемого во взрыве авто в Москве. 2024-07-26T08:15 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия, москва, турция, следственный комитет россии (ск рф), turkish airlines