https://ria.ru/20240726/avdeevka-1962066387.html
Под Авдеевкой сожгли военную технику и взяли в плен боевиков ВСУ
Под Авдеевкой сожгли военную технику и взяли в плен боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
Под Авдеевкой сожгли военную технику и взяли в плен боевиков ВСУ
Мотострелки группировки войск "Центр" взяли в плен семерых украинских военных, а также уничтожили танк и бронеавтомобиль ВСУ во время штурма опорного пункта на... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:11
2024-07-26T05:11
2024-07-26T05:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
т-64
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авдеевка
днепропетровск
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ЛУГАНСК, 26 июл – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Центр" взяли в плен семерых украинских военных, а также уничтожили танк и бронеавтомобиль ВСУ во время штурма опорного пункта на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск "Центр" в ходе выполнения задач на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64, бронеавтомобиль "Макс-Про" и захватили опорный пункт ВСУ, в котором противник сдался в плен", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что штурмовой отряд мотострелкового батальона ВС РФ разделился на две группы. Одна из них скрытно подошла к опорному пункту ВСУ, другая отвлекала внимание на себя. Кроме этого, расчёт российских ударных дронов уничтожил во время боя украинский танк Т-64. Опорный пункт был взят под контроль ВС РФ, а семеро военнослужащих украинской армии сдались в плен. "Кроме этого, противник предпринял попытку вернуть утраченную позицию. При помощи бронеавтомобиля "Макс-Про" пытался атаковать, но был поражен огнем из гранатомета и ударными дронами, выжившие военнослужащие украинских войск покинули бронеавтомобиль и в дальнейшем также сдались в плен", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ сообщили, что в плен к группировке войск "Центр" попал командир роты из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сама бригада формировалась быстрыми темпами в Днепропетровске осенью 2023. "Лично вел группу для того, чтобы занести продовольствие и воду на позиции, а также узнать, почему перестали выходить на связь. (Задача была) выставить наблюдательные посты и не допустить прохода противника. Запасов нет. Морально-психологическое состояние низкое. Не вижу смысла бороться дальше. Россия победит, так как она стоит за правое дело", – рассказал командир 3-й мотопехотный роты 3-го мотопехотного батальона 151-й бригады, когда попал в плен к военнослужащим группировки "Центр".
https://ria.ru/20240726/ukrainskiy_soldat-1962066085.html
https://ria.ru/20240722/spetsoperatsiya-1961118122.html
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вооруженные силы украины, т-64, россия, авдеевка, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Т-64, Россия, Авдеевка, Днепропетровск
Под Авдеевкой сожгли военную технику и взяли в плен боевиков ВСУ
Бойцы "Центра" сожгли технику ВСУ и взяли пленных в "опорнике" под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 26 июл – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Центр" взяли в плен семерых украинских военных, а также уничтожили танк и бронеавтомобиль ВСУ во время штурма опорного пункта на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск "Центр" в ходе выполнения задач на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64, бронеавтомобиль "Макс-Про" и захватили опорный пункт ВСУ, в котором противник сдался в плен", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что штурмовой отряд мотострелкового батальона ВС РФ разделился на две группы. Одна из них скрытно подошла к опорному пункту ВСУ, другая отвлекала внимание на себя. Кроме этого, расчёт российских ударных дронов уничтожил во время боя украинский танк Т-64. Опорный пункт был взят под контроль ВС РФ, а семеро военнослужащих украинской армии сдались в плен.
"Кроме этого, противник предпринял попытку вернуть утраченную позицию. При помощи бронеавтомобиля "Макс-Про" пытался атаковать, но был поражен огнем из гранатомета и ударными дронами, выжившие военнослужащие украинских войск покинули бронеавтомобиль и в дальнейшем также сдались в плен", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ сообщили, что в плен к группировке войск "Центр" попал командир роты из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сама бригада формировалась быстрыми темпами в Днепропетровске
осенью 2023.
"Лично вел группу для того, чтобы занести продовольствие и воду на позиции, а также узнать, почему перестали выходить на связь. (Задача была) выставить наблюдательные посты и не допустить прохода противника. Запасов нет. Морально-психологическое состояние низкое. Не вижу смысла бороться дальше. Россия победит, так как она стоит за правое дело", – рассказал командир 3-й мотопехотный роты 3-го мотопехотного батальона 151-й бригады, когда попал в плен к военнослужащим группировки "Центр".