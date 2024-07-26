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Ван И назвал Россию, Китай и Лаос способствующими миру в АТР силами - РИА Новости, 26.07.2024
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06:11 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/atr-1962068819.html
Ван И назвал Россию, Китай и Лаос способствующими миру в АТР силами
Ван И назвал Россию, Китай и Лаос способствующими миру в АТР силами - РИА Новости, 26.07.2024
Ван И назвал Россию, Китай и Лаос способствующими миру в АТР силами
Россия, Китай и Лаос являются конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T06:11
2024-07-26T06:11
китай
россия
лаос
ван и (политик)
сергей лавров
в мире
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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Россия, Китай и Лаос являются конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит в четверг провели трехстороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Китай, Россия и Лаос являются развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию", - заявил Ван И, слова которого в пятницу приводит МИД КНР. Ван И подчеркнул, что "укрепление сотрудничества между тремя сторонами не только поспособствует защите общих интересов, но также пошлет четкий сигнал о том, что страны АТР объединяются и сотрудничают, чтобы совместно содействовать региональной стабильности и процветанию, а также сообща противостоять рискам и вызовам". Вместе с тем он отметил, что в настоящее время система международных отношений претерпевает глубокие изменения, восстановление мировой экономики затруднено, региональные конфликты затягиваются, а факторы нестабильности, неопределенности и непредсказуемости широко распространены во всем мире. "В то же время мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода по-прежнему остаются общим стремлением международного сообщества, а многополярность мира, экономическая глобализация и демократизация международных отношений все еще являются общей тенденцией современного мира", - указал министр.
https://ria.ru/20240711/nato-1958862212.html
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китай, россия, лаос, ван и (политик), сергей лавров, в мире
Китай, Россия, Лаос, Ван И (политик), Сергей Лавров, В мире
Ван И назвал Россию, Китай и Лаос способствующими миру в АТР силами

Ван И назвал Россию, КНР и Лаос конструктивными силами, укрепляющими мир в АТР

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Россия, Китай и Лаос являются конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит в четверг провели трехстороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Заседание саммита НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
НАТО планирует углублять сотрудничество со странами АТР
11 июля, 00:10
"Китай, Россия и Лаос являются развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию", - заявил Ван И, слова которого в пятницу приводит МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что "укрепление сотрудничества между тремя сторонами не только поспособствует защите общих интересов, но также пошлет четкий сигнал о том, что страны АТР объединяются и сотрудничают, чтобы совместно содействовать региональной стабильности и процветанию, а также сообща противостоять рискам и вызовам".
Вместе с тем он отметил, что в настоящее время система международных отношений претерпевает глубокие изменения, восстановление мировой экономики затруднено, региональные конфликты затягиваются, а факторы нестабильности, неопределенности и непредсказуемости широко распространены во всем мире.
"В то же время мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода по-прежнему остаются общим стремлением международного сообщества, а многополярность мира, экономическая глобализация и демократизация международных отношений все еще являются общей тенденцией современного мира", - указал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Лавров: Россия и Китай должны противодействовать вмешательству в дела АСЕАН
Вчера, 14:51
 
КитайРоссияЛаосВан И (политик)Сергей ЛавровВ мире
 
 
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