https://ria.ru/20240726/atr-1962068819.html

Ван И назвал Россию, Китай и Лаос способствующими миру в АТР силами

Ван И назвал Россию, Китай и Лаос способствующими миру в АТР силами - РИА Новости, 26.07.2024

Ван И назвал Россию, Китай и Лаос способствующими миру в АТР силами

Россия, Китай и Лаос являются конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T06:11

2024-07-26T06:11

2024-07-26T06:11

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ван и (политик)

сергей лавров

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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Россия, Китай и Лаос являются конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит в четверг провели трехстороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Китай, Россия и Лаос являются развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию", - заявил Ван И, слова которого в пятницу приводит МИД КНР. Ван И подчеркнул, что "укрепление сотрудничества между тремя сторонами не только поспособствует защите общих интересов, но также пошлет четкий сигнал о том, что страны АТР объединяются и сотрудничают, чтобы совместно содействовать региональной стабильности и процветанию, а также сообща противостоять рискам и вызовам". Вместе с тем он отметил, что в настоящее время система международных отношений претерпевает глубокие изменения, восстановление мировой экономики затруднено, региональные конфликты затягиваются, а факторы нестабильности, неопределенности и непредсказуемости широко распространены во всем мире. "В то же время мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода по-прежнему остаются общим стремлением международного сообщества, а многополярность мира, экономическая глобализация и демократизация международных отношений все еще являются общей тенденцией современного мира", - указал министр.

https://ria.ru/20240711/nato-1958862212.html

https://ria.ru/20240725/lavrov-1961952937.html

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китай, россия, лаос, ван и (политик), сергей лавров, в мире