https://ria.ru/20240726/asean-1962119271.html

Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество

Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество - РИА Новости, 26.07.2024

Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество

Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились укреплять сотрудничество в сфере политики, безопасности, в экономике и других областях... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:10

2024-07-26T12:10

2024-07-26T12:27

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ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились укреплять сотрудничество в сфере политики, безопасности, в экономике и других областях взаимного интереса, говорится в совместном заявлении глав МИД государств-членов АСЕАН и РФ."Содействовать сотрудничеству в области политики и безопасности, экономики, социальной, технической, научной и административной сферах, равно как и других областях сотрудничества, где АСЕАН и Россия обладают соответствующим опытом и взаимными интересами, включая морское сотрудничество и диалог АСЕАН-Россия по вопросам информационной безопасности", - указано в документе.Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) углубит сотрудничество с Россией в структурах этой организации, следует из заявления."Мы углубляем сотрудничество между АСЕАН и Россией в рамках профильных структур, возглавляемых АСЕАН, в частности, на Восточноазиатском саммите, на Региональном форуме АСЕАН, на встречах в формате "СМОА плюс", а также на таких платформах, как Расширенный морской форум АСЕАН через активное, инклюзивное, полное, равное, эффективное и конструктивное участие с расчетом на усиление центральной роли АСЕАН и эффективности этих механизмов", - говорится в заявлении.Отношения Россия-АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, говорится в тексте заявления."Отношения Россия-АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, подкрепленное прогрессивным и всесторонним диалогом и сотрудничеством, а присоединение России к ТАС (Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии - ред.) укрепило ее вклад в мир, стабильность и устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в документе.В тексте отмечено, что стороны будут принимать совместные усилия в рамках сотрудничества АСЕАН с Москвой, в том числе для развития согласно ранее принятым программам и планам.

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https://ria.ru/20240620/putin-1954149108.html

https://ria.ru/20240726/kitaj-1962120070.html

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россия, экономическое сообщество асеан, политика, экономика, безопасность, в мире, юго-восточная азия, москва