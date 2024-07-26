https://ria.ru/20240726/asean-1962119271.html
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество - РИА Новости, 26.07.2024
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество
Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились укреплять сотрудничество в сфере политики, безопасности, в экономике и других областях... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:10
2024-07-26T12:10
2024-07-26T12:27
россия
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ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились укреплять сотрудничество в сфере политики, безопасности, в экономике и других областях взаимного интереса, говорится в совместном заявлении глав МИД государств-членов АСЕАН и РФ."Содействовать сотрудничеству в области политики и безопасности, экономики, социальной, технической, научной и административной сферах, равно как и других областях сотрудничества, где АСЕАН и Россия обладают соответствующим опытом и взаимными интересами, включая морское сотрудничество и диалог АСЕАН-Россия по вопросам информационной безопасности", - указано в документе.Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) углубит сотрудничество с Россией в структурах этой организации, следует из заявления."Мы углубляем сотрудничество между АСЕАН и Россией в рамках профильных структур, возглавляемых АСЕАН, в частности, на Восточноазиатском саммите, на Региональном форуме АСЕАН, на встречах в формате "СМОА плюс", а также на таких платформах, как Расширенный морской форум АСЕАН через активное, инклюзивное, полное, равное, эффективное и конструктивное участие с расчетом на усиление центральной роли АСЕАН и эффективности этих механизмов", - говорится в заявлении.Отношения Россия-АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, говорится в тексте заявления."Отношения Россия-АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, подкрепленное прогрессивным и всесторонним диалогом и сотрудничеством, а присоединение России к ТАС (Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии - ред.) укрепило ее вклад в мир, стабильность и устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в документе.В тексте отмечено, что стороны будут принимать совместные усилия в рамках сотрудничества АСЕАН с Москвой, в том числе для развития согласно ранее принятым программам и планам.
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россия, экономическое сообщество асеан, политика, экономика, безопасность, в мире, юго-восточная азия, москва
Россия, Экономическое сообщество АСЕАН, Политика, Экономика, Безопасность, В мире, Юго-Восточная Азия, Москва
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество в общих областях интереса
ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились укреплять сотрудничество в сфере политики, безопасности, в экономике и других областях взаимного интереса, говорится в совместном заявлении глав МИД государств-членов АСЕАН и РФ.
"Содействовать сотрудничеству в области политики и безопасности, экономики, социальной, технической, научной и административной сферах, равно как и других областях сотрудничества, где АСЕАН и Россия обладают соответствующим опытом и взаимными интересами, включая морское сотрудничество и диалог АСЕАН-Россия по вопросам информационной безопасности", - указано в документе.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) углубит сотрудничество с Россией в структурах этой организации, следует из заявления.
"Мы углубляем сотрудничество между АСЕАН и Россией в рамках профильных структур, возглавляемых АСЕАН, в частности, на Восточноазиатском саммите, на Региональном форуме АСЕАН, на встречах в формате "СМОА плюс", а также на таких платформах, как Расширенный морской форум АСЕАН через активное, инклюзивное, полное, равное, эффективное и конструктивное участие с расчетом на усиление центральной роли АСЕАН и эффективности этих механизмов", - говорится в заявлении.
Отношения Россия-АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, говорится в тексте заявления.
"Отношения Россия-АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, подкрепленное прогрессивным и всесторонним диалогом и сотрудничеством, а присоединение России к ТАС (Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии
- ред.) укрепило ее вклад в мир, стабильность и устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в документе.
В тексте отмечено, что стороны будут принимать совместные усилия в рамках сотрудничества АСЕАН с Москвой
, в том числе для развития согласно ранее принятым программам и планам.