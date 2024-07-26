https://ria.ru/20240726/arest-1962239110.html

Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест

Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест - РИА Новости, 26.07.2024

Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил до 25 сентября под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате в особо крупном... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:11

2024-07-26T18:11

2024-07-26T19:27

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил до 25 сентября под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате в особо крупном размере, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Горбаченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 25 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).Фабула дела Горбаченко не раскрывается. Санкции статьи предусматривает максимальное наказание за данное преступление до 10 лет лишения свободы.Согласно официальным данным с сайта компании, РДК (ЗАО) учреждена в 1998 году.РДК является уполномоченной клиринговой организацией для Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (ЗАО "СПбМТСБ") и проводит клиринг по сделкам в Секциях "Нефтепродукты" и "Срочный рынок" этой Биржи.

https://ria.ru/20240719/rastrata-1960762186.html

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