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Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест - РИА Новости, 26.07.2024
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18:11 26.07.2024 (обновлено: 19:27 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/arest-1962239110.html
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест - РИА Новости, 26.07.2024
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил до 25 сентября под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате в особо крупном... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:11
2024-07-26T19:27
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил до 25 сентября под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате в особо крупном размере, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Горбаченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 25 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).Фабула дела Горбаченко не раскрывается. Санкции статьи предусматривает максимальное наказание за данное преступление до 10 лет лишения свободы.Согласно официальным данным с сайта компании, РДК (ЗАО) учреждена в 1998 году.РДК является уполномоченной клиринговой организацией для Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (ЗАО "СПбМТСБ") и проводит клиринг по сделкам в Секциях "Нефтепродукты" и "Срочный рынок" этой Биржи.
https://ria.ru/20240719/rastrata-1960762186.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест

Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест по делу о растрате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил до 25 сентября под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате в особо крупном размере, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Горбаченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 25 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
Фабула дела Горбаченко не раскрывается. Санкции статьи предусматривает максимальное наказание за данное преступление до 10 лет лишения свободы.
Согласно официальным данным с сайта компании, РДК (ЗАО) учреждена в 1998 году.
РДК является уполномоченной клиринговой организацией для Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (ЗАО "СПбМТСБ") и проводит клиринг по сделкам в Секциях "Нефтепродукты" и "Срочный рынок" этой Биржи.
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19 июля, 15:49
 
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