https://ria.ru/20240726/arest-1962230672.html

Посольство России в Германии не получало сведений об аресте двух россиян

Посольство России в Германии не получало сведений об аресте двух россиян - РИА Новости, 26.07.2024

Посольство России в Германии не получало сведений об аресте двух россиян

Посольство России в Германии не получало от немецких властей информацию об аресте предположительно двух граждан РФ, которые обвиняются в сборе средств для... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:46

2024-07-26T17:46

2024-07-26T17:46

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исламское государство*

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посольство России в Германии не получало от немецких властей информацию об аресте предположительно двух граждан РФ, которые обвиняются в сборе средств для террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. В четверг генеральная прокуратура Германии сообщала, что в ФРГ арестованы два гражданина Российской Федерации, обвиняемые в сборе денег для ИГ*. "Посольство России в Германии от немецкой стороны информацию о задержании указанных лиц не получало. В случае обращения дипмиссия готова предоставить консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказали в посольстве РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240719/terakt-1960639596.html

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в мире, россия, германия, исламское государство*, происшествия