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Посольство России в Германии не получало сведений об аресте двух россиян
Посольство России в Германии не получало сведений об аресте двух россиян - РИА Новости, 26.07.2024
Посольство России в Германии не получало сведений об аресте двух россиян
Посольство России в Германии не получало от немецких властей информацию об аресте предположительно двух граждан РФ, которые обвиняются в сборе средств для... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:46
2024-07-26T17:46
2024-07-26T17:46
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посольство России в Германии не получало от немецких властей информацию об аресте предположительно двух граждан РФ, которые обвиняются в сборе средств для террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. В четверг генеральная прокуратура Германии сообщала, что в ФРГ арестованы два гражданина Российской Федерации, обвиняемые в сборе денег для ИГ*. "Посольство России в Германии от немецкой стороны информацию о задержании указанных лиц не получало. В случае обращения дипмиссия готова предоставить консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказали в посольстве РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, германия, исламское государство*, происшествия
В мире, Россия, Германия, Исламское государство*, Происшествия
Посольство России в Германии не получало сведений об аресте двух россиян
Посольство в ФРГ не получало сведений об аресте россиян за сбор денег для ИГ
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посольство России в Германии не получало от немецких властей информацию об аресте предположительно двух граждан РФ, которые обвиняются в сборе средств для террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
В четверг генеральная прокуратура Германии сообщала, что в ФРГ арестованы два гражданина Российской Федерации, обвиняемые в сборе денег для ИГ*.
"Посольство России в Германии от немецкой стороны информацию о задержании указанных лиц не получало. В случае обращения дипмиссия готова предоставить консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказали в посольстве РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.