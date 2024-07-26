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В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго" - РИА Новости, 26.07.2024
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17:45 26.07.2024 (обновлено: 17:57 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/arest-1962230359.html
В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго"
В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго" - РИА Новости, 26.07.2024
В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго"
Генеральный директор нижегородской компании "Теплоэнерго" Илья Халтурин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:45
2024-07-26T17:57
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Генеральный директор нижегородской компании "Теплоэнерго" Илья Халтурин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, обвиняемый, желая скрыть свои недостатки в служебной деятельности, дал указание генеральному директору дочерней организации заключить договор подряда с аффелированной компанией по внесению изменений в проектно-сметную документацию уже готового объекта в нарушение процедуры закупки и без ее фактического проведения. В результате государству причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). "Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго"

Главу нижегородского "Теплоэнерго" арестовали по делу о превышении полномочий

© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramЗадержание генерального директора нижегородской компании "Теплоэнерго" Ильи Халтурина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. 26 июля 2024
Задержание генерального директора нижегородской компании Теплоэнерго Ильи Халтурина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Задержание генерального директора нижегородской компании "Теплоэнерго" Ильи Халтурина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. 26 июля 2024
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Генеральный директор нижегородской компании "Теплоэнерго" Илья Халтурин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, обвиняемый, желая скрыть свои недостатки в служебной деятельности, дал указание генеральному директору дочерней организации заключить договор подряда с аффелированной компанией по внесению изменений в проектно-сметную документацию уже готового объекта в нарушение процедуры закупки и без ее фактического проведения. В результате государству причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).
"Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
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