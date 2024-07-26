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В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго"

В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго" - РИА Новости, 26.07.2024

В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго"

Генеральный директор нижегородской компании "Теплоэнерго" Илья Халтурин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:45

2024-07-26T17:45

2024-07-26T17:57

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Генеральный директор нижегородской компании "Теплоэнерго" Илья Халтурин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, обвиняемый, желая скрыть свои недостатки в служебной деятельности, дал указание генеральному директору дочерней организации заключить договор подряда с аффелированной компанией по внесению изменений в проектно-сметную документацию уже готового объекта в нарушение процедуры закупки и без ее фактического проведения. В результате государству причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). "Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

россия

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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)