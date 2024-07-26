В Нижнем Новгороде арестовали главу "Теплоэнерго"
Главу нижегородского "Теплоэнерго" арестовали по делу о превышении полномочий
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramЗадержание генерального директора нижегородской компании "Теплоэнерго" Ильи Халтурина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. 26 июля 2024
Задержание генерального директора нижегородской компании "Теплоэнерго" Ильи Халтурина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. 26 июля 2024
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Генеральный директор нижегородской компании "Теплоэнерго" Илья Халтурин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, обвиняемый, желая скрыть свои недостатки в служебной деятельности, дал указание генеральному директору дочерней организации заключить договор подряда с аффелированной компанией по внесению изменений в проектно-сметную документацию уже готового объекта в нарушение процедуры закупки и без ее фактического проведения. В результате государству причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).
"Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.