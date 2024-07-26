https://ria.ru/20240726/arest-1962202280.html

В Махачкале арестовали аниматора квест-парка, в котором погибли две девушки

В Махачкале арестовали аниматора квест-парка, в котором погибли две девушки - РИА Новости, 26.07.2024

В Махачкале арестовали аниматора квест-парка, в котором погибли две девушки

В Махачкале арестован второй аниматор квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщает следственное управление Следственного комитета России... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:09

2024-07-26T16:09

2024-07-26T16:21

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в квест-парке в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 26 июл — РИА Новости. В Махачкале арестован второй аниматор квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан."По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц" — сообщает ведомство.Ранее был задержан 18-летний аниматор, проводивший квест в помещении развлекательного заведения в Махачкале. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале произошел в ночь с воскресенья на понедельник, погибли две посетительницы. Девушек экстренно доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом погибла практически сразу после прибытия в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, одна из девушек в момент начала пожара была прикована наручниками к стулу. Вторая жертва трагедии пыталась спасти свою подругу, тушила на ней огонь, но в результате надышалась угарным газом.Среди жертв погибших оказалась 19-летняя дочь главврача Республиканской детской стоматологической поликлиники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ее семьей. Как рассказали агентству, девушка на прошлой неделе вышла замуж, собиралась стать ортодонтом.

https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961332501.html

махачкала

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), пожар в квест-парке в махачкале