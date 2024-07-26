https://ria.ru/20240726/arboe-1962074534.html
Первый человек с имплантом Neuralink рассчитывает продолжать эксперимент
Первый человек с имплантом Neuralink рассчитывает продолжать эксперимент - РИА Новости, 26.07.2024
Первый человек с имплантом Neuralink рассчитывает продолжать эксперимент
Первый человек с имплантированным в мозг чипом Neuralink американец Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что рассчитывает быть участником эксперимента на... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:21
2024-07-26T08:21
2024-07-26T08:21
технологии
илон маск
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Первый человек с имплантированным в мозг чипом Neuralink американец Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что рассчитывает быть участником эксперимента на протяжении еще по меньшей мере пяти с половиной лет, ожидает, что "возвращение" к жизни без него будет трудным. "Год - это начальная фаза исследования, после чего предстоит еще пять лет своего рода наблюдений, поэтому я буду участником эксперимента в течение шести лет, дай Бог, все будет хорошо и я буду оставаться в проекте так долго, сколько они (компания - ред.) захотят", - рассказал Арбо в интервью РИА Новости. Согласно условиям проекта, он может покинуть испытание в любой момент, выбрав при этом, хочет ли он остаться с чипом или, напротив, расстаться с ним. "Я могу позвонить им сегодня и сказать, что мне надоело, и тогда у нас два варианта - деактивировать чип, они приедут, попросту выключат его, и я не смогу им пользоваться, и, второе, они физически вынут его в ходе еще одной операции", - рассказал он. "Я не знаю, какой вариант я бы предпочел, но, когда я завершу эксперимент..., я бы хотел продолжать использовать эту технологию, ведь будет тяжело от всего этого отказаться и вновь оказаться ни с чем", - поделился он, подчеркнув, что и это не станет трагедией - "я жил без этого семь лет, смогу и после", успокаивает себя первый в мире человек с имплантированным в мозг чипом. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности. В начале июля Илон Маск сообщил, что в ближайшее время имплант будет установлен еще одному участнику эксперимента.
https://ria.ru/20240130/neyrochip-1924416501.html
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технологии, илон маск
Первый человек с имплантом Neuralink рассчитывает продолжать эксперимент
Первый человек с чипом Neuralink Арбо надеется прожить с чипом еще пять лет
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Первый человек с имплантированным в мозг чипом Neuralink американец Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что рассчитывает быть участником эксперимента на протяжении еще по меньшей мере пяти с половиной лет, ожидает, что "возвращение" к жизни без него будет трудным.
«
"Год - это начальная фаза исследования, после чего предстоит еще пять лет своего рода наблюдений, поэтому я буду участником эксперимента в течение шести лет, дай Бог, все будет хорошо и я буду оставаться в проекте так долго, сколько они (компания - ред.) захотят", - рассказал Арбо в интервью РИА Новости.
Согласно условиям проекта, он может покинуть испытание в любой момент, выбрав при этом, хочет ли он остаться с чипом или, напротив, расстаться с ним. "Я могу позвонить им сегодня и сказать, что мне надоело, и тогда у нас два варианта - деактивировать чип, они приедут, попросту выключат его, и я не смогу им пользоваться, и, второе, они физически вынут его в ходе еще одной операции", - рассказал он.
"Я не знаю, какой вариант я бы предпочел, но, когда я завершу эксперимент..., я бы хотел продолжать использовать эту технологию, ведь будет тяжело от всего этого отказаться и вновь оказаться ни с чем", - поделился он, подчеркнув, что и это не станет трагедией - "я жил без этого семь лет, смогу и после", успокаивает себя первый в мире человек с имплантированным в мозг чипом.
В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск
сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
В начале июля Илон Маск сообщил, что в ближайшее время имплант будет установлен еще одному участнику эксперимента.