https://ria.ru/20240726/arboe-1962074534.html

Первый человек с имплантом Neuralink рассчитывает продолжать эксперимент

Первый человек с имплантом Neuralink рассчитывает продолжать эксперимент - РИА Новости, 26.07.2024

Первый человек с имплантом Neuralink рассчитывает продолжать эксперимент

Первый человек с имплантированным в мозг чипом Neuralink американец Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что рассчитывает быть участником эксперимента на... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:21

2024-07-26T08:21

2024-07-26T08:21

технологии

илон маск

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Первый человек с имплантированным в мозг чипом Neuralink американец Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что рассчитывает быть участником эксперимента на протяжении еще по меньшей мере пяти с половиной лет, ожидает, что "возвращение" к жизни без него будет трудным. "Год - это начальная фаза исследования, после чего предстоит еще пять лет своего рода наблюдений, поэтому я буду участником эксперимента в течение шести лет, дай Бог, все будет хорошо и я буду оставаться в проекте так долго, сколько они (компания - ред.) захотят", - рассказал Арбо в интервью РИА Новости. Согласно условиям проекта, он может покинуть испытание в любой момент, выбрав при этом, хочет ли он остаться с чипом или, напротив, расстаться с ним. "Я могу позвонить им сегодня и сказать, что мне надоело, и тогда у нас два варианта - деактивировать чип, они приедут, попросту выключат его, и я не смогу им пользоваться, и, второе, они физически вынут его в ходе еще одной операции", - рассказал он. "Я не знаю, какой вариант я бы предпочел, но, когда я завершу эксперимент..., я бы хотел продолжать использовать эту технологию, ведь будет тяжело от всего этого отказаться и вновь оказаться ни с чем", - поделился он, подчеркнув, что и это не станет трагедией - "я жил без этого семь лет, смогу и после", успокаивает себя первый в мире человек с имплантированным в мозг чипом. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности. В начале июля Илон Маск сообщил, что в ближайшее время имплант будет установлен еще одному участнику эксперимента.

https://ria.ru/20240130/neyrochip-1924416501.html

https://ria.ru/20240725/chelovek-1961859670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск