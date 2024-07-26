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Apple согласилась следовать рекомендациям Белого дома по технологиям ИИ - РИА Новости, 26.07.2024
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19:24 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/apple-1962256826.html
Apple согласилась следовать рекомендациям Белого дома по технологиям ИИ
Apple согласилась следовать рекомендациям Белого дома по технологиям ИИ - РИА Новости, 26.07.2024
Apple согласилась следовать рекомендациям Белого дома по технологиям ИИ
Американская компания Apple добровольно обязалась следовать рекомендациям властей в вопросах безопасности при разработке технологии искусственного интеллекта,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:24
2024-07-26T19:24
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Американская компания Apple добровольно обязалась следовать рекомендациям властей в вопросах безопасности при разработке технологии искусственного интеллекта, сообщил в пятницу Белый дом. &quot;Сегодня администрация (США - ред.) объявляет, что компания Apple подписалась под добровольными обязательствами, закрепляющими ответственное развитие технологий искусственного интеллекта&quot;, - сообщил в пятницу Белый дом.В опубликованном сообщении содержится отчет о проделанной администрацией работе по реализации изданного 9 месяцев назад президентского указа о необходимости контроля над рисками, которые представляет ИИ, более ответственного и контролируемого развития этих технологий, а также необходимости тестирование их возможностей независимыми экспертами и правительственными структурами. Еще в прошлом году, сообщили в Белом доме, добровольные обязательства по ответственной разработке ИИ на себя взяли 15 американских компаний - в том числе такие ведущие разработчики, как OpenAI, Amazon, Google, Meta* и Microsoft. Объявление о принятии Apple на себя таких обязательств прозвучало незадолго до ожидаемого осенью запуска ее новой функции Apple Intelligence. Рекомендации властей США, разработкой которых распорядился заняться Белый дом, касаются прежде всего необходимости тестирования новых систем ИИ для минимизации рисков как для национальной безопасности, так и для простых пользователей. Правила, разработанные Белым домом, пока носят лишь рекомендательный характер и не имеют силы закона.* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, сша, россия, apple
В мире, Технологии, США, Россия, Apple
Apple согласилась следовать рекомендациям Белого дома по технологиям ИИ

Белый дом: Apple согласилась следовать рекомендациям по разработке технологий ИИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Американская компания Apple добровольно обязалась следовать рекомендациям властей в вопросах безопасности при разработке технологии искусственного интеллекта, сообщил в пятницу Белый дом.
«

"Сегодня администрация (США - ред.) объявляет, что компания Apple подписалась под добровольными обязательствами, закрепляющими ответственное развитие технологий искусственного интеллекта", - сообщил в пятницу Белый дом.

В опубликованном сообщении содержится отчет о проделанной администрацией работе по реализации изданного 9 месяцев назад президентского указа о необходимости контроля над рисками, которые представляет ИИ, более ответственного и контролируемого развития этих технологий, а также необходимости тестирование их возможностей независимыми экспертами и правительственными структурами. Еще в прошлом году, сообщили в Белом доме, добровольные обязательства по ответственной разработке ИИ на себя взяли 15 американских компаний - в том числе такие ведущие разработчики, как OpenAI, Amazon, Google, Meta* и Microsoft. Объявление о принятии Apple на себя таких обязательств прозвучало незадолго до ожидаемого осенью запуска ее новой функции Apple Intelligence.
Рекомендации властей США, разработкой которых распорядился заняться Белый дом, касаются прежде всего необходимости тестирования новых систем ИИ для минимизации рисков как для национальной безопасности, так и для простых пользователей. Правила, разработанные Белым домом, пока носят лишь рекомендательный характер и не имеют силы закона.
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* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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