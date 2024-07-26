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Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 58 лет
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 58 лет - РИА Новости, 26.07.2024
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 58 лет
Александр Марушев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей" умер в 58 лет, сообщил актер Владимир Сухов в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:02
2024-07-26T21:02
2024-07-26T21:02
культура
санкт-петербургская академия театрального искусства
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Александр Марушев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей" умер в 58 лет, сообщил актер Владимир Сухов в социальной сети "ВКонтакте"."Друзья, сегодня не стало Александра Марушева", — написал он.Причины смерти актер не уточнил.Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Закончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Служил в театре СамАрт и Самарском академическом театре драмы имен М. Горького, а в 2000 году начал сниматься в кино.Телезрителям он запомнился благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мажор" и "Спросите медсестру".
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санкт-петербургская академия театрального искусства
Культура, Санкт-Петербургская академия театрального искусства
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 58 лет
Актер Александр Марушев из "Улиц разбитых фонарей" умер в 58 лет