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Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 58 лет

Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 58 лет - РИА Новости, 26.07.2024

Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 58 лет

Александр Марушев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей" умер в 58 лет, сообщил актер Владимир Сухов в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:02

2024-07-26T21:02

2024-07-26T21:02

культура

санкт-петербургская академия театрального искусства

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Александр Марушев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей" умер в 58 лет, сообщил актер Владимир Сухов в социальной сети "ВКонтакте"."Друзья, сегодня не стало Александра Марушева", — написал он.Причины смерти актер не уточнил.Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Закончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Служил в театре СамАрт и Самарском академическом театре драмы имен М. Горького, а в 2000 году начал сниматься в кино.Телезрителям он запомнился благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мажор" и "Спросите медсестру".

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербургская академия театрального искусства