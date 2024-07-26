https://ria.ru/20240726/ai-1962242556.html

В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО

В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 26.07.2024

В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) постепенно внедряются в ресурсы для помощи ветеранам СВО, об этом журналистам сообщила заместитель министра обороны... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:34

2024-07-26T18:34

2024-07-26T18:34

специальная военная операция на украине

общество

технологии

россия

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ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) постепенно внедряются в ресурсы для помощи ветеранам СВО, об этом журналистам сообщила заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "По поводу искусственного интеллекта - мы уже отчасти начали им заниматься. Это и робот "Макс" (на сайте "Госуслуг"), и "Катюша" (на сайте фонда "Защитники Отечества"). (Это) те ресурсы, которые позволяют как раз взаимодействовать, коммуницировать непосредственно уже через искусственный интеллект", - сказала она. Цивилева рассказала о необходимости создания максимально эффективной и быстрой цифровой системы для помощи участникам СВО. "Вопросы копятся, людей приходит все больше. И, конечно же, если мы не будем использовать современные методы коммуникации, это будет очень нас ограничивать в нашей работе", - добавила Цивилева.

https://ria.ru/20240725/minoborony-1962033750.html

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общество, технологии, россия