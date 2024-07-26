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В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 26.07.2024
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В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО
В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 26.07.2024
В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) постепенно внедряются в ресурсы для помощи ветеранам СВО, об этом журналистам сообщила заместитель министра обороны... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:34
2024-07-26T18:34
специальная военная операция на украине
общество
технологии
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ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) постепенно внедряются в ресурсы для помощи ветеранам СВО, об этом журналистам сообщила заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "По поводу искусственного интеллекта - мы уже отчасти начали им заниматься. Это и робот "Макс" (на сайте "Госуслуг"), и "Катюша" (на сайте фонда "Защитники Отечества"). (Это) те ресурсы, которые позволяют как раз взаимодействовать, коммуницировать непосредственно уже через искусственный интеллект", - сказала она. Цивилева рассказала о необходимости создания максимально эффективной и быстрой цифровой системы для помощи участникам СВО. "Вопросы копятся, людей приходит все больше. И, конечно же, если мы не будем использовать современные методы коммуникации, это будет очень нас ограничивать в нашей работе", - добавила Цивилева.
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общество, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Технологии, Россия
В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО

Цивилева: ИИ постепенно внедряется в ресурсы для помощи ветеранам СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) постепенно внедряются в ресурсы для помощи ветеранам СВО, об этом журналистам сообщила заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"По поводу искусственного интеллекта - мы уже отчасти начали им заниматься. Это и робот "Макс" (на сайте "Госуслуг"), и "Катюша" (на сайте фонда "Защитники Отечества"). (Это) те ресурсы, которые позволяют как раз взаимодействовать, коммуницировать непосредственно уже через искусственный интеллект", - сказала она.
Цивилева рассказала о необходимости создания максимально эффективной и быстрой цифровой системы для помощи участникам СВО. "Вопросы копятся, людей приходит все больше. И, конечно же, если мы не будем использовать современные методы коммуникации, это будет очень нас ограничивать в нашей работе", - добавила Цивилева.
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