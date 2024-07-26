https://ria.ru/20240726/adn40-1962063337.html

СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США

СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США - РИА Новости, 26.07.2024

СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США

Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа", а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T03:37

2024-07-26T03:37

2024-07-26T03:37

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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа", а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США, сообщила радиостанция adn40. "Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило adn40, что Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США. Задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо, штат Техас", - говорится в сообщении на сайте радиостанции. "Эль Майо", основавший картель в штате Синалоа вместе с "Коротышкой" ("Эль Чапо"), ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Вместе с "Эль Майо" власти США задержали уже второго сына "Коротышки" - Хоакина Гусмана Лопеса, его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе в настоящий момент остаются еще двое "чапитос" - сыновей "Коротышки", которые также принимают участие в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ оспаривает с ними лидерство в картеле.

https://ria.ru/20240624/sk-1954968846.html

https://ria.ru/20240624/bolgariya-1955037894.html

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сша, синалоа, мексика, фбр, в мире