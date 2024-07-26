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СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США - РИА Новости, 26.07.2024
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03:37 26.07.2024
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СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США
СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США - РИА Новости, 26.07.2024
СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США
Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа", а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:37
2024-07-26T03:37
сша
синалоа
мексика
фбр
в мире
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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа", а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США, сообщила радиостанция adn40. "Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило adn40, что Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США. Задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо, штат Техас", - говорится в сообщении на сайте радиостанции. "Эль Майо", основавший картель в штате Синалоа вместе с "Коротышкой" ("Эль Чапо"), ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Вместе с "Эль Майо" власти США задержали уже второго сына "Коротышки" - Хоакина Гусмана Лопеса, его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе в настоящий момент остаются еще двое "чапитос" - сыновей "Коротышки", которые также принимают участие в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ оспаривает с ними лидерство в картеле.
https://ria.ru/20240624/sk-1954968846.html
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сша, синалоа, мексика, фбр, в мире
США, Синалоа, Мексика, ФБР, В мире
СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США

Adn40: сооснователь картеля "Синалоа" и сын Гусмана сдались властям США

© AP Photo / Nell RedmondПолиция и экстренные службы США
Полиция и экстренные службы США - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Nell Redmond
Полиция и экстренные службы США. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа", а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США, сообщила радиостанция adn40.
«
"Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило adn40, что Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США. Задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо, штат Техас", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Москве задержали банду, выдававшую наркозависимым рецепты на психотропы
24 июня, 09:37
"Эль Майо", основавший картель в штате Синалоа вместе с "Коротышкой" ("Эль Чапо"), ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
Вместе с "Эль Майо" власти США задержали уже второго сына "Коротышки" - Хоакина Гусмана Лопеса, его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе в настоящий момент остаются еще двое "чапитос" - сыновей "Коротышки", которые также принимают участие в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ оспаривает с ними лидерство в картеле.
Эвелин Банев - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям
24 июня, 12:54
 
СШАСиналоаМексикаФБРВ мире
 
 
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