СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США
Adn40: сооснователь картеля "Синалоа" и сын Гусмана сдались властям США
© AP Photo / Nell RedmondПолиция и экстренные службы США
© AP Photo / Nell Redmond
Полиция и экстренные службы США. Архивное фото
МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа", а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США, сообщила радиостанция adn40.
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"Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило adn40, что Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США. Задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо, штат Техас", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.
"Эль Майо", основавший картель в штате Синалоа вместе с "Коротышкой" ("Эль Чапо"), ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
Вместе с "Эль Майо" власти США задержали уже второго сына "Коротышки" - Хоакина Гусмана Лопеса, его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе в настоящий момент остаются еще двое "чапитос" - сыновей "Коротышки", которые также принимают участие в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ оспаривает с ними лидерство в картеле.