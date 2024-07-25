https://ria.ru/20240725/zvanie-1962030360.html

Звание "Почетный донор Ростовской области" учредили в регионе

Звание "Почетный донор Ростовской области" учредили в регионе - РИА Новости, 25.07.2024

Звание "Почетный донор Ростовской области" учредили в регионе

Депутаты законодательного собрания Ростовской области внесли поправки в региональный закон об охране здоровья, учредив звание "Почетный донор Ростовской... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:41

2024-07-25T19:41

2024-07-25T19:41

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

законодательное собрание ростовской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962029610_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f50cdee281c239fed7f245408a698924.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области внесли поправки в региональный закон об охране здоровья, учредив звание "Почетный донор Ростовской области", сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. "О необходимости введения такого почетного звания неоднократно ставили вопрос наши медики, наши активисты, которые в течение многих лет сдают свою кровь для больниц и поликлиник региона. Начиная с 1 января 2025 года звание "Почетный донор Ростовской области" будут получать граждане, которые более 30 раз сдавали кровь или ее компоненты в качестве донора", - рассказал он. Получивший звание "Почетный донор Ростовской области" может рассчитывать на денежную выплату в размере величины прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения. В 2024 году эта сумма - 15 833 рубля. Выплата может стать ежегодной, если граждане продолжат сдавать кровь не менее трех раз в год или ее компоненты не менее семи раз в течение года. По предварительным подсчетам парламетариев, таких активных доноров в Ростовской области более 1,5 тысячи человек. Практически каждый из них получит это почетное звание. Для них оно станет первой ступенью для того, чтобы в последующем получить звание "Почетный донор России". Также на заседании депутаты приняли поправки в областной закон об образовании, которые расширяют категории учащихся, получающих бесплатное питание. Так, с 1 сентября текущего года дети из многодетных семей, которые учатся в школах, колледжах, техникумах и училищах будут обеспечены питанием, в том числе и горячим, за счет бюджетных средств. Помимо этого, были внесены вторые в текущем году поправки в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В соответствии с ними доходы и расходы областного бюджета в текущем году увеличились более чем на 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240306/zhile-1931540613.html

https://ria.ru/20240227/svo-1929819473.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, александр ищенко, законодательное собрание ростовской области