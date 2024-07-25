https://ria.ru/20240725/zhara-1962039356.html

В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле

В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле - РИА Новости, 25.07.2024

В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле

Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:36

2024-07-25T20:36

2024-07-25T20:36

в мире

земля

антониу гутерреш

оон

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. "Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. Затем, в понедельник, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше. И сейчас мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне. Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции. По его словам, если что-то и разделяет мир, так это то, что население Земли все больше ощущают жару. "Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары", – добавил Гутерреш. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.

https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html

https://ria.ru/20240311/nauka-1931657489.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, земля, антониу гутерреш, оон