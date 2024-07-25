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В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле - РИА Новости, 25.07.2024
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20:36 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/zhara-1962039356.html
В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле
В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле - РИА Новости, 25.07.2024
В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле
Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:36
2024-07-25T20:36
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. "Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. Затем, в понедельник, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше. И сейчас мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне. Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции. По его словам, если что-то и разделяет мир, так это то, что население Земли все больше ощущают жару. "Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары", – добавил Гутерреш. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
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в мире, земля, антониу гутерреш, оон
В мире, Земля, Антониу Гутерреш, ООН
В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле

Генсек ООН: последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«
"Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. Затем, в понедельник, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше. И сейчас мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне. Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции.
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По его словам, если что-то и разделяет мир, так это то, что население Земли все больше ощущают жару.
«
"Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары", – добавил Гутерреш.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.
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