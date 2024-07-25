В ООН заявили об "эпидемии" экстремальной жары на Земле
Генсек ООН: последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре
© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
ООН, 25 июл – РИА Новости. Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«
"Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. Затем, в понедельник, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше. И сейчас мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне. Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции.
По его словам, если что-то и разделяет мир, так это то, что население Земли все больше ощущают жару.
«
"Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары", – добавил Гутерреш.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.
Ученые выявили особенности болот, влияющие на климат
11 марта, 09:00