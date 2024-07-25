https://ria.ru/20240725/zelenskiy-1962038627.html

"Продавец войны". В Киеве призвали найти замену Зеленскому для переговоров

"Продавец войны". В Киеве призвали найти замену Зеленскому для переговоров - РИА Новости, 25.07.2024

"Продавец войны". В Киеве призвали найти замену Зеленскому для переговоров

Владимир Зеленский не справится с проведением мирных переговоров с Россией и нуждается в замене, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:35

2024-07-25T20:35

2024-07-25T20:35

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не справится с проведением мирных переговоров с Россией и нуждается в замене, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.По его словам, Киеву пора начать диалог с Москвой, но нынешний глава киевского режима совершенно не подходит для этой роли."Можно уже четко говорить, что Зеленскому объяснили, что надо заканчивать эту бойню. Все свидетельствует о том, что никаких шансов у него нет <…> …Сам Зеленский себя полностью исчерпал – он не пользуется авторитетом и не подходит для дальнейших задач", — отметил он.Аналитик считает, что у главы киевского режима есть навык "торговаться" о получении военной поддержки, но он не справится с задачей проведения переговоров о мире."Он перестал быть "сейлменом" (продавцом – прим. ред.). Одно дело быть "сейлменом" для войны, а другое дело быть "сейлменом" для мира. Ни он, ни Ермак, ни Умеров не годятся для мира, и нужно сделать переформатирование", — считает Соскин.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Мирные предложения ПутинаВ середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.

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