Рейтинг@Mail.ru
"Продавец войны". В Киеве призвали найти замену Зеленскому для переговоров - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/zelenskiy-1962038627.html
"Продавец войны". В Киеве призвали найти замену Зеленскому для переговоров
"Продавец войны". В Киеве призвали найти замену Зеленскому для переговоров - РИА Новости, 25.07.2024
"Продавец войны". В Киеве призвали найти замену Зеленскому для переговоров
Владимир Зеленский не справится с проведением мирных переговоров с Россией и нуждается в замене, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:35
2024-07-25T20:35
в мире
киев
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
мид кнр
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не справится с проведением мирных переговоров с Россией и нуждается в замене, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.По его словам, Киеву пора начать диалог с Москвой, но нынешний глава киевского режима совершенно не подходит для этой роли."Можно уже четко говорить, что Зеленскому объяснили, что надо заканчивать эту бойню. Все свидетельствует о том, что никаких шансов у него нет &lt;…&gt; …Сам Зеленский себя полностью исчерпал – он не пользуется авторитетом и не подходит для дальнейших задач", — отметил он.Аналитик считает, что у главы киевского режима есть навык "торговаться" о получении военной поддержки, но он не справится с задачей проведения переговоров о мире."Он перестал быть "сейлменом" (продавцом – прим. ред.). Одно дело быть "сейлменом" для войны, а другое дело быть "сейлменом" для мира. Ни он, ни Ермак, ни Умеров не годятся для мира, и нужно сделать переформатирование", — считает Соскин.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Мирные предложения ПутинаВ середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.
https://ria.ru/20240725/zelenskij-1961997600.html
https://ria.ru/20240725/progress-1962022714.html
киев
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0a20274de13127d018c65d2b2e88457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, мид кнр, нато
В мире, Киев, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД КНР, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Продавец войны". В Киеве призвали найти замену Зеленскому для переговоров

Соскин: Зеленский не справится с проведением мирных переговоров с Россией

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не справится с проведением мирных переговоров с Россией и нуждается в замене, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
По его словам, Киеву пора начать диалог с Москвой, но нынешний глава киевского режима совершенно не подходит для этой роли.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев
Вчера, 17:07
"Можно уже четко говорить, что Зеленскому объяснили, что надо заканчивать эту бойню. Все свидетельствует о том, что никаких шансов у него нет <…> …Сам Зеленский себя полностью исчерпал – он не пользуется авторитетом и не подходит для дальнейших задач", — отметил он.
Аналитик считает, что у главы киевского режима есть навык "торговаться" о получении военной поддержки, но он не справится с задачей проведения переговоров о мире.
"Он перестал быть "сейлменом" (продавцом – прим. ред.). Одно дело быть "сейлменом" для войны, а другое дело быть "сейлменом" для мира. Ни он, ни Ермак, ни Умеров не годятся для мира, и нужно сделать переформатирование", — считает Соскин.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.

Мирные предложения Путина

В середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом
Вчера, 18:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИД КНРНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала