https://ria.ru/20240725/zelenskiy-1961967726.html

Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион - РИА Новости, 25.07.2024

Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепропетровске, сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:42

2024-07-25T15:42

2024-07-25T18:09

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ирина фарион

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верховная рада украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепропетровске, сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Задержан 18-летний юноша. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы", — написал он.Зеленский утверждает, что операция по задержанию подозреваемого была непростой и потребовала усилий множества полицейских и сотрудников СБУ.Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, силовики проверили маршрут ухода стрелка и обыскали около 100 гектаров леса. Подозреваемый — житель Днепропетровска, во время подготовки к преступлению он арендовал во Львове не менее трех квартир. Глава МВД не уточнил имени задержанного. По словам министра, есть достаточное количество доказательств, что именно этот человек стрелял в политика, но пока следствие склоняется к мнению, что он "только исполнитель".В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. Как сообщил украинский телеканал "Прямой", ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация National-Socialism/White Power*.По данным агентства "Украинские новости", СБУ закроет уголовные дела против Фарион, возбужденные из-за ее высказываний. В частности, экс-депутат говорила, что не может назвать украинцами военнослужащих ВСУ, разговаривающих по-русски.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240724/ubiystvo-1961835909.html

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в мире, днепропетровск, львов, ирина фарион, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины