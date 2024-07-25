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Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион
Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион - РИА Новости, 25.07.2024
Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион
Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепропетровске, сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:42
2024-07-25T15:42
2024-07-25T18:09
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепропетровске, сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Задержан 18-летний юноша. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы", — написал он.Зеленский утверждает, что операция по задержанию подозреваемого была непростой и потребовала усилий множества полицейских и сотрудников СБУ.Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, силовики проверили маршрут ухода стрелка и обыскали около 100 гектаров леса. Подозреваемый — житель Днепропетровска, во время подготовки к преступлению он арендовал во Львове не менее трех квартир. Глава МВД не уточнил имени задержанного. По словам министра, есть достаточное количество доказательств, что именно этот человек стрелял в политика, но пока следствие склоняется к мнению, что он "только исполнитель".В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. Как сообщил украинский телеканал "Прямой", ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация National-Socialism/White Power*.По данным агентства "Украинские новости", СБУ закроет уголовные дела против Фарион, возбужденные из-за ее высказываний. В частности, экс-депутат говорила, что не может назвать украинцами военнослужащих ВСУ, разговаривающих по-русски.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240724/ubiystvo-1961835909.html
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В мире, Днепропетровск, Львов, Ирина Фарион, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион
Зеленский заявил о задержании 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион