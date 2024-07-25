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В США раскрыли, чем обернется отказ Зеленского от инициатив Трампа
В США раскрыли, чем обернется отказ Зеленского от инициатив Трампа - РИА Новости, 25.07.2024
В США раскрыли, чем обернется отказ Зеленского от инициатив Трампа
Отказ Владимира Зеленского от инициатив Дональда Трампа касательно Украины может привести к тому, что Вашингтон перестанет содействовать Киеву, пишет бывший... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:42
2024-07-25T13:42
2024-07-25T13:42
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от инициатив Дональда Трампа касательно Украины может привести к тому, что Вашингтон перестанет содействовать Киеву, пишет бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад для издания The National Interest."Если Зеленский воспрепятствует переговорной инициативе Трампа, Соединенные Штаты могут отменить разрешение, данное администрацией Байдена, на использование американского оружия против определенных российских районов или поставить будущую помощь в зависимость от сотрудничества", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что при победе связки Дональд Трамп — Джей Ди Вэнс вероятность дипломатического урегулирования конфликта значительно возрастает. По его мнению, если пост главы государства займет действующий вице-президент США Камала Харрис, то она продолжит проводить политику Джо Байдена в отношении Украины.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, оон
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, ООН
В США раскрыли, чем обернется отказ Зеленского от инициатив Трампа
NI: отказ Зеленского от инициатив Трампа поставит под вопрос помощь США