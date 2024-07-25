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Украину решили не приглашать на заседание Совбеза ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 25.07.2024
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19:17 25.07.2024 (обновлено: 19:21 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/zasedanie-1962026898.html
Украину решили не приглашать на заседание Совбеза ООН, заявил Небензя
Украину решили не приглашать на заседание Совбеза ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 25.07.2024
Украину решили не приглашать на заседание Совбеза ООН, заявил Небензя
Великобритания возразила против приглашения представителей Украины и Евросоюза на заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия Киеву,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:17
2024-07-25T19:21
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Великобритания возразила против приглашения представителей Украины и Евросоюза на заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия Киеву, так как это якобы оказывает на них "политическое давление", такое решение западников полностью противоречит правилам процедуры и основам работы Совбеза, заявили в российской миссии при всемирной организации. Как напомнил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ, на одном из прошедших в начале месяца брифинге Киев допустил нарушения, добиваясь участия в заседании Совета, но в итоге все же поучаствовал в нем ввиду просьбы США. В этот раз, отметил Небензя, РФ решила избавить украинских коллег "от необходимости готовить и направлять запрос на участие в заседании, коль скоро у них, в отличие от всех остальных членов ООН, есть проблемы с тем, чтобы оформить его в таком виде, который предполагает сложившаяся практика". "Мы предложили членам Совета пригласить от его имени Украину, а также ЕС, чтобы их представители смогли прийти на сегодняшнее заседание и внести свой вклад в дискуссию. Естественно, принять такое приглашение или отказаться – это суверенное право любого государства, которое никто не может принудить. Однако один член Совета выступил против направления приглашения, утверждая, что оно якобы станет способом оказания давления на Украину и ЕС. Мол, они должны выступать в СБ ООН только тогда, когда сами захотят. В связи с этим возражением члена Совета приглашения Украине и ЕС не были направлены", – сказал Небензя, отметив, что РФ сожалеет, что так произошло. Как позднее пояснила политкоординатор РФ в Совбезе Надежда Соколова, против приглашения ЕС и Киева выступила Великобритания: "мол, такое приглашение - способ оказания политического давления". "Можете себе представить? Почти 80 лет выступить в СБ считалось честью. А Украине - некомфортно, когда ее приглашают. В понимании западных делегаций, она вместе с ЕС должна приходить только когда сама захочет, если решит, так сказать, почтить Совет своим присутствием", – написала она в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240725/nebenzja-1962021894.html
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в мире, украина, россия, киев, василий небензя, евросоюз, оон, совет безопасности оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Василий Небензя, Евросоюз, ООН, Совет Безопасности ООН
Украину решили не приглашать на заседание Совбеза ООН, заявил Небензя

Небензя: Британия выступила против приглашения Украины и ЕС на заседание СБ ООН

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 июл – РИА Новости. Великобритания возразила против приглашения представителей Украины и Евросоюза на заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия Киеву, так как это якобы оказывает на них "политическое давление", такое решение западников полностью противоречит правилам процедуры и основам работы Совбеза, заявили в российской миссии при всемирной организации.
Как напомнил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ, на одном из прошедших в начале месяца брифинге Киев допустил нарушения, добиваясь участия в заседании Совета, но в итоге все же поучаствовал в нем ввиду просьбы США.
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В этот раз, отметил Небензя, РФ решила избавить украинских коллег "от необходимости готовить и направлять запрос на участие в заседании, коль скоро у них, в отличие от всех остальных членов ООН, есть проблемы с тем, чтобы оформить его в таком виде, который предполагает сложившаяся практика".
"Мы предложили членам Совета пригласить от его имени Украину, а также ЕС, чтобы их представители смогли прийти на сегодняшнее заседание и внести свой вклад в дискуссию. Естественно, принять такое приглашение или отказаться – это суверенное право любого государства, которое никто не может принудить. Однако один член Совета выступил против направления приглашения, утверждая, что оно якобы станет способом оказания давления на Украину и ЕС. Мол, они должны выступать в СБ ООН только тогда, когда сами захотят. В связи с этим возражением члена Совета приглашения Украине и ЕС не были направлены", – сказал Небензя, отметив, что РФ сожалеет, что так произошло.
Как позднее пояснила политкоординатор РФ в Совбезе Надежда Соколова, против приглашения ЕС и Киева выступила Великобритания: "мол, такое приглашение - способ оказания политического давления".
"Можете себе представить? Почти 80 лет выступить в СБ считалось честью. А Украине - некомфортно, когда ее приглашают. В понимании западных делегаций, она вместе с ЕС должна приходить только когда сама захочет, если решит, так сказать, почтить Совет своим присутствием", – написала она в Telegram-канале.
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