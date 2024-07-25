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Запад усиливает "зажим" поставок продовольствия из России, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2024
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23:20 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/zapad-1962054237.html
Запад усиливает "зажим" поставок продовольствия из России, заявили в МИД
Запад усиливает "зажим" поставок продовольствия из России, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2024
Запад усиливает "зажим" поставок продовольствия из России, заявили в МИД
Коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает "зажим" поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:20
2024-07-25T23:20
россия
рио-де-жанейро (город)
азия
александр панкин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает "зажим" поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь скрыть истинные причины негативных тенденций, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на министерской встрече "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. "...коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает "зажим" поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь одновременно скрыть истинные причины негативных тенденций. А именно - собственные просчеты и ошибки в финансовой, экономической и энергетической сферах", - заявил Панкин, его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Он подчеркнул, что разгул санкций, протекционизм и вмешательство Запада в функционирование цепочек поставок лишь усиливают искажения на рынках и ценовые колебания. Панкин отметил, что Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по контрактам в части экспорта продовольствия, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. По его словам, российская сторона осознает их большое значение для социально-экономического развития стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, достижения показателей продобеспеченности и выполнения целей в области устойчивого развития (ЦУР). "Тем не менее незаконные западные ограничения против российских экономоператоров (торговые барьеры, отказ от допуска российских кораблей в европейские порты, запрет страхования грузов и транзакции) ухудшают глобальную продовольственную безопасность и тормозят прогресс в области устойчивого развития", - указал он. Панкин подчеркнул, что Россия продолжит активные усилия на этом важнейшем для мирового развития направлении вместе со всеми конструктивными партнерами.
https://ria.ru/20240605/programma_oon-1950552451.html
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рио-де-жанейро (город)
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россия, рио-де-жанейро (город), азия, александр панкин
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Азия, Александр Панкин
Запад усиливает "зажим" поставок продовольствия из России, заявили в МИД

Замглавы МИД Панкин: Запад усиливает "зажим" поставок продовольствия и удобрений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает "зажим" поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь скрыть истинные причины негативных тенденций, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на министерской встрече "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро.
«
"...коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает "зажим" поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь одновременно скрыть истинные причины негативных тенденций. А именно - собственные просчеты и ошибки в финансовой, экономической и энергетической сферах", - заявил Панкин, его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Он подчеркнул, что разгул санкций, протекционизм и вмешательство Запада в функционирование цепочек поставок лишь усиливают искажения на рынках и ценовые колебания.
Панкин отметил, что Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по контрактам в части экспорта продовольствия, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. По его словам, российская сторона осознает их большое значение для социально-экономического развития стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, достижения показателей продобеспеченности и выполнения целей в области устойчивого развития (ЦУР).
«
"Тем не менее незаконные западные ограничения против российских экономоператоров (торговые барьеры, отказ от допуска российских кораблей в европейские порты, запрет страхования грузов и транзакции) ухудшают глобальную продовольственную безопасность и тормозят прогресс в области устойчивого развития", - указал он.
Панкин подчеркнул, что Россия продолжит активные усилия на этом важнейшем для мирового развития направлении вместе со всеми конструктивными партнерами.
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