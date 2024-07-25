Запад усиливает "зажим" поставок продовольствия из России, заявили в МИД
Замглавы МИД Панкин: Запад усиливает "зажим" поставок продовольствия и удобрений
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает "зажим" поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь скрыть истинные причины негативных тенденций, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на министерской встрече "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро.
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"...коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает "зажим" поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь одновременно скрыть истинные причины негативных тенденций. А именно - собственные просчеты и ошибки в финансовой, экономической и энергетической сферах", - заявил Панкин, его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Он подчеркнул, что разгул санкций, протекционизм и вмешательство Запада в функционирование цепочек поставок лишь усиливают искажения на рынках и ценовые колебания.
Панкин отметил, что Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по контрактам в части экспорта продовольствия, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. По его словам, российская сторона осознает их большое значение для социально-экономического развития стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, достижения показателей продобеспеченности и выполнения целей в области устойчивого развития (ЦУР).
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"Тем не менее незаконные западные ограничения против российских экономоператоров (торговые барьеры, отказ от допуска российских кораблей в европейские порты, запрет страхования грузов и транзакции) ухудшают глобальную продовольственную безопасность и тормозят прогресс в области устойчивого развития", - указал он.
Панкин подчеркнул, что Россия продолжит активные усилия на этом важнейшем для мирового развития направлении вместе со всеми конструктивными партнерами.