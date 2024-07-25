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В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских воинов - РИА Новости, 25.07.2024
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15:41 25.07.2024 (обновлено: 15:45 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/zakhoronenie-1961967419.html
В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских воинов
В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских воинов - РИА Новости, 25.07.2024
В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских воинов
Советское воинское захоронение, где покоятся более 2 тысяч солдат, погибших в Великую Отечественную войну, открылось после ремонта в венгерском городе Марцели... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:41
2024-07-25T15:45
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МАРЦЕЛИ (Венгрия), 25 июл - РИА Новости. Советское воинское захоронение, где покоятся более 2 тысяч солдат, погибших в Великую Отечественную войну, открылось после ремонта в венгерском городе Марцели близ озера Балатон, передаёт корреспондент РИА Новости. Мемориал из трех камней, окружённых плитами в форме пятиконечной звезды с именами погибших, был отремонтирован в 2024 году посольством России в Венгрии при содействии местных городских властей и организаций венгерского министерства обороны. "На территории этого мемориального комплекса покоятся 2050 советских воинов, погибших во время Второй мировой войны здесь, а также перенесённые из населённых пунктов этого региона... При этом имена всех погибших советских воинов увековечены впервые", - сказал на церемонии открытия временный поверенный в делах России в Венгрии Тигран Гарибян. Мэр города Марцели Ласло Шюте отметил, что "если посмотреть на памятник сверху, то мы увидим пятиконечную звезду, которая была на касках всех советских солдат, кто погиб здесь". "Вдали от Родины они сражались за освобождение Венгрии, о чем мы никогда не должны забывать. Военные и гражданские организации Марцели будут заботиться об этом мемориале и охранять его", - пообещал он. В возложении цветов и венков к памятнику приняли участие представители посольства, торгового представительства и военного атташата России, посольств Белоруссии, Казахстана и Узбекистана в Венгрии, муниципалитета города Марцели, российских и венгерских предприятий, а также организации соотечественников. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведёт активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщил ранее глава военного представительства, его сотрудники за три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено. В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
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в мире, венгрия, россия, белоруссия
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия
В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских воинов

В Венгрии после ремонта открыли захоронение, где покоятся 2050 советских воинов

© РИА НовостиСоветское воинское захоронение открылось после ремонта в венгерском городе Марцели
Советское воинское захоронение открылось после ремонта в венгерском городе Марцели - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости
Советское воинское захоронение открылось после ремонта в венгерском городе Марцели
Читать ria.ru в
МАРЦЕЛИ (Венгрия), 25 июл - РИА Новости. Советское воинское захоронение, где покоятся более 2 тысяч солдат, погибших в Великую Отечественную войну, открылось после ремонта в венгерском городе Марцели близ озера Балатон, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мемориал из трех камней, окружённых плитами в форме пятиконечной звезды с именами погибших, был отремонтирован в 2024 году посольством России в Венгрии при содействии местных городских властей и организаций венгерского министерства обороны.
© РИА НовостиСоветское воинское захоронение открылось после ремонта в венгерском городе Марцели
Советское воинское захоронение открылось после ремонта в венгерском городе Марцели - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости
Советское воинское захоронение открылось после ремонта в венгерском городе Марцели
«
"На территории этого мемориального комплекса покоятся 2050 советских воинов, погибших во время Второй мировой войны здесь, а также перенесённые из населённых пунктов этого региона... При этом имена всех погибших советских воинов увековечены впервые", - сказал на церемонии открытия временный поверенный в делах России в Венгрии Тигран Гарибян.
Мэр города Марцели Ласло Шюте отметил, что "если посмотреть на памятник сверху, то мы увидим пятиконечную звезду, которая была на касках всех советских солдат, кто погиб здесь".
«
"Вдали от Родины они сражались за освобождение Венгрии, о чем мы никогда не должны забывать. Военные и гражданские организации Марцели будут заботиться об этом мемориале и охранять его", - пообещал он.
В возложении цветов и венков к памятнику приняли участие представители посольства, торгового представительства и военного атташата России, посольств Белоруссии, Казахстана и Узбекистана в Венгрии, муниципалитета города Марцели, российских и венгерских предприятий, а также организации соотечественников.
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В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
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