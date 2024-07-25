В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских воинов
В Венгрии после ремонта открыли захоронение, где покоятся 2050 советских воинов
МАРЦЕЛИ (Венгрия), 25 июл - РИА Новости. Советское воинское захоронение, где покоятся более 2 тысяч солдат, погибших в Великую Отечественную войну, открылось после ремонта в венгерском городе Марцели близ озера Балатон, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мемориал из трех камней, окружённых плитами в форме пятиконечной звезды с именами погибших, был отремонтирован в 2024 году посольством России в Венгрии при содействии местных городских властей и организаций венгерского министерства обороны.
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"На территории этого мемориального комплекса покоятся 2050 советских воинов, погибших во время Второй мировой войны здесь, а также перенесённые из населённых пунктов этого региона... При этом имена всех погибших советских воинов увековечены впервые", - сказал на церемонии открытия временный поверенный в делах России в Венгрии Тигран Гарибян.
Мэр города Марцели Ласло Шюте отметил, что "если посмотреть на памятник сверху, то мы увидим пятиконечную звезду, которая была на касках всех советских солдат, кто погиб здесь".
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"Вдали от Родины они сражались за освобождение Венгрии, о чем мы никогда не должны забывать. Военные и гражданские организации Марцели будут заботиться об этом мемориале и охранять его", - пообещал он.
В возложении цветов и венков к памятнику приняли участие представители посольства, торгового представительства и военного атташата России, посольств Белоруссии, Казахстана и Узбекистана в Венгрии, муниципалитета города Марцели, российских и венгерских предприятий, а также организации соотечественников.
Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведёт активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщил ранее глава военного представительства, его сотрудники за три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено.
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.