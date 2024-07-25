https://ria.ru/20240725/zaharova-1961944914.html

Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии

Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии - РИА Новости, 25.07.2024

Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала подобрать и отправить главе МИД Индонезии Ретно Марсуди в подарок такую же... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:08

2024-07-25T14:08

2024-07-25T22:03

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мария захарова

сергей лавров

ретно марсуди

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала подобрать и отправить главе МИД Индонезии Ретно Марсуди в подарок такую же брошь, как у нее самой.Ранее перед началом переговоров на полях СМИД АСЕАН Марсуди вышла встретить главу МИД РФ Сергея Лаврова перед комнатой, где проходила встреча, и после приветствия обратила внимание на брошь Захаровой, заявив, что украшение ей очень понравилось. Глава индонезийского дипломатического ведомства попросила прислать такую же ей."Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию", — написала Захарова.Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. Планируется его участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

https://ria.ru/20231204/fraza-1913771483.html

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россия, индонезия, лаос, мария захарова, сергей лавров, ретно марсуди, высший арбитражный суд рф, в мире