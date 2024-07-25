Рейтинг@Mail.ru
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 25.07.2024 (обновлено: 22:03 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/zaharova-1961944914.html
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии - РИА Новости, 25.07.2024
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала подобрать и отправить главе МИД Индонезии Ретно Марсуди в подарок такую же... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:08
2024-07-25T22:03
россия
индонезия
лаос
мария захарова
сергей лавров
ретно марсуди
высший арбитражный суд рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728022088_0:288:3096:2030_1920x0_80_0_0_a54e8e18e0a7664d4ce0b8396341799c.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала подобрать и отправить главе МИД Индонезии Ретно Марсуди в подарок такую же брошь, как у нее самой.Ранее перед началом переговоров на полях СМИД АСЕАН Марсуди вышла встретить главу МИД РФ Сергея Лаврова перед комнатой, где проходила встреча, и после приветствия обратила внимание на брошь Захаровой, заявив, что украшение ей очень понравилось. Глава индонезийского дипломатического ведомства попросила прислать такую же ей.&quot;Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию&quot;, — написала Захарова.Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. Планируется его участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
https://ria.ru/20231204/fraza-1913771483.html
россия
индонезия
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728022088_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_da59346219128b0b70b42027e7599898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, лаос, мария захарова, сергей лавров, ретно марсуди, высший арбитражный суд рф, в мире
Россия, Индонезия, Лаос, Мария Захарова, Сергей Лавров, Ретно Марсуди, Высший арбитражный суд РФ, В мире
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии

Захарова пообещала отправить главе МИД Индонезии в подарок брошь как у нее самой

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала подобрать и отправить главе МИД Индонезии Ретно Марсуди в подарок такую же брошь, как у нее самой.
Ранее перед началом переговоров на полях СМИД АСЕАН Марсуди вышла встретить главу МИД РФ Сергея Лаврова перед комнатой, где проходила встреча, и после приветствия обратила внимание на брошь Захаровой, заявив, что украшение ей очень понравилось. Глава индонезийского дипломатического ведомства попросила прислать такую же ей.
© Фото : Мария Захарова/TelegramФото, опубликованное Марией Захаровой
Фото, опубликованное Марией Захаровой - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Фото, опубликованное Марией Захаровой
«

"Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию", — написала Захарова.

Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. Планируется его участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета МИД ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ
4 декабря 2023, 23:44
 
РоссияИндонезияЛаосМария ЗахароваСергей ЛавровРетно МарсудиВысший арбитражный суд РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала