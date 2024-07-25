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Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии - РИА Новости, 25.07.2024
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала подобрать и отправить главе МИД Индонезии Ретно Марсуди в подарок такую же... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:08
2024-07-25T14:08
2024-07-25T22:03
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ретно марсуди
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала подобрать и отправить главе МИД Индонезии Ретно Марсуди в подарок такую же брошь, как у нее самой.Ранее перед началом переговоров на полях СМИД АСЕАН Марсуди вышла встретить главу МИД РФ Сергея Лаврова перед комнатой, где проходила встреча, и после приветствия обратила внимание на брошь Захаровой, заявив, что украшение ей очень понравилось. Глава индонезийского дипломатического ведомства попросила прислать такую же ей."Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию", — написала Захарова.Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. Планируется его участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
https://ria.ru/20231204/fraza-1913771483.html
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россия, индонезия, лаос, мария захарова, сергей лавров, ретно марсуди, высший арбитражный суд рф, в мире
Россия, Индонезия, Лаос, Мария Захарова, Сергей Лавров, Ретно Марсуди, Высший арбитражный суд РФ, В мире
Захарова пообещала отправить брошь в подарок главе МИД Индонезии
Захарова пообещала отправить главе МИД Индонезии в подарок брошь как у нее самой