https://ria.ru/20240725/zadanie-1962047381.html

Гражданин ФРГ, приговоренный к казни в Белоруссии, рассказал о задании СБУ

Гражданин ФРГ, приговоренный к казни в Белоруссии, рассказал о задании СБУ - РИА Новости, 25.07.2024

Гражданин ФРГ, приговоренный к казни в Белоруссии, рассказал о задании СБУ

Приговоренный в Белоруссии к смертной казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что СБУ использовала его для выполнения "заданий" в Минске. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:56

2024-07-25T21:56

2024-07-25T22:55

белоруссия

служба безопасности украины

германия

в мире

минск

минский областной суд

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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к смертной казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что СБУ использовала его для выполнения "заданий" в Минске."По моим сведениям, сейчас на Украине около 132 формирований из иностранных наемников, я отправлял заявки во все, что смог найти… То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий… Меня связали с их кураторами из СБУ", - сказал Кригер в интервью телеканалу "Беларусь 1".По его словам, с ним связался по видеосвязи человек в маске. "В одном из таких разговоров поступило предложение вылететь в Минск для выполнения важных заданий… Сейчас я думаю, СБУ использовала меня для выполнения нужных им заданий в Минске", - сказал гражданин ФРГ.Кригер рассказал, что ему обещали, что после успешного выполнения "заданий" в Белоруссии и возвращения в Германию с ним заключат договор на уровне министерства обороны Украины. "Говорили, что свяжутся с немецким правительством, и я смогу войти в иностранное военное формирование", - продолжил он. Немец заметил, что ему предложили "зарплату" в две тысячи евро в месяц и "выплату" в размере 420 тысяч евро в адрес семьи, если он будет уничтожен.Кригер рассказал, что прошлой осенью он купил билет в Минск за свои деньги. По его словам, ему поручили сфотографировать военные объекты в Осиповичах (Могилевская область), а потом сделать фотографии на железнодорожной станции "Озерище" под Минском. После фотоотчета о выполненных "заданиях", поступило новое "задание" - забрать из тайника рюкзак. По словам осужденного, рюкзак весил около 2-3 килограммов, его он положил у рельс у платформы станции "Озерище".Гражданин ФРГ отметил, что после этого вернулся в гостиницу в Минск, а утром следующего дня выехал в аэропорт, где он и был задержан. "Я только узнал, что произошел какой-то взрыв. Больше мне ничего не говорили. Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя… Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв", - подчеркнул Кригер.Он также рассказал, что с 16 июня текущего года в Белоруссии шел открытый судебный процесс, на каждом заседании присутствовали "2-3 человека из немецкого посольства". "До того, как назначили платного адвоката, у меня была стратегия полностью признать вину. А с новым - она поменялась, и я стал признавать свою вину уже частично", - рассказал Кригер.Ранее сообщалось, что Минским областным судом Кригер признан виновным в совершении взрыва в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка (статья "акт терроризма"), совершенном лицом, ранее совершившим преступление. Также он признан виновным в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности. Помимо этого гражданин Германии признан виновным в наемничестве, в участии в экстремистском формировании, в незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, в умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

https://ria.ru/20240722/smi-1961305800.html

https://ria.ru/20240725/nemets-1962050061.html

https://ria.ru/20240720/prigovor-1960925482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, служба безопасности украины, германия, в мире, минск, минский областной суд