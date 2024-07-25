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Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом - РИА Новости, 25.07.2024
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18:12 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html
Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом
Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом - РИА Новости, 25.07.2024
Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом
Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что "деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:12
2024-07-25T18:12
общество
технологии
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александр хинштейн
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что "деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного интернет-ресурса. ""Деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство", - написал Хинштейн. Он отметил, что Ростелеком уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Депутат добавил, что YouTube увидит, что российское государство перешло от уговоров к конкретным шагам. По его словам, пользователи YouTube жалуются, что видеохостинг становится все менее комфортным.
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Госдума РФ
Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом

Хинштейн: "деградация" YouTube направленна против администрации видеохостинга

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что "деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного интернет-ресурса.
""Деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство", - написал Хинштейн.
Он отметил, что Ростелеком уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube.
Депутат добавил, что YouTube увидит, что российское государство перешло от уговоров к конкретным шагам.
По его словам, пользователи YouTube жалуются, что видеохостинг становится все менее комфортным.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Хинштейн рассказал, как снизится скорость YouTube
Вчера, 17:55
 
ОбществоТехнологииРоссияАлександр ХинштейнYouTubeГосдума РФ
 
 
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