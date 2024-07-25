https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html

Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом

Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом - РИА Новости, 25.07.2024

Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что "деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:12

2024-07-25T18:12

2024-07-25T18:12

общество

технологии

россия

александр хинштейн

youtube

госдума рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что "деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного интернет-ресурса. ""Деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство", - написал Хинштейн. Он отметил, что Ростелеком уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Депутат добавил, что YouTube увидит, что российское государство перешло от уговоров к конкретным шагам. По его словам, пользователи YouTube жалуются, что видеохостинг становится все менее комфортным.

https://ria.ru/20240725/youtube-1962009811.html

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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф