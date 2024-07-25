https://ria.ru/20240725/youtube-1962009811.html

Хинштейн рассказал, как снизится скорость YouTube

Хинштейн рассказал, как снизится скорость YouTube - РИА Новости, 25.07.2024

Хинштейн рассказал, как снизится скорость YouTube

До конца недели скорость загрузки YouTube на ПК может снизиться до 40%, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:55

2024-07-25T17:55

2024-07-25T18:44

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. До конца недели скорость загрузки YouTube на ПК может снизиться до 40%, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале."До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только десктопных версий. Мобильную связь она пока не затронет", — говорится в публикации.Депутат пояснил, что снижение скорости — вынужденный шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, которая "по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать" российское законодательство.Он отметил, что "Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео.По словам Хинштейна, YouTube увидит, что российское государство перешло от уговоров к конкретным шагам."Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет", — написал он.Хинштейн пояснил, что для "деградации" сервиса выбрали именно летний период, когда большинство пользователей находятся в отпусках и выходят в интернет с мобильных устройств.Как сообщил Роскомнадзор, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры против 207 российских ресурсов. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты артистов SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера Артемия Лебедева.

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