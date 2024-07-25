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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье - РИА Новости, 25.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье

Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T23:43

2024-07-25T23:43

2024-07-25T23:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в районе Краматорска и в Запорожье", — говорится в публикации в Telegram-канале.Отмечается, что после взрыва в Краматорске начался сильный пожар. Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240725/progress-1962022714.html

https://ria.ru/20240725/svo-1961935855.html

краматорск

россия

киев

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в мире, краматорск, россия, киев, вооруженные силы украины, дмитрий песков