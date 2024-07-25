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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 25.07.2024 (обновлено: 23:55 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/vzryvy-1962055525.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье
Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:43
2024-07-25T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
россия
киев
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья, сообщило украинское издание "Страна". &quot;Сообщают о взрывах в районе Краматорска и в Запорожье&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Отмечается, что после взрыва в Краматорске начался сильный пожар. Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240725/progress-1962022714.html
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в мире, краматорск, россия, киев, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье

"Страна.ua": в Краматорске и Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
Украинский военнослужащий в Краматорске - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Украинский военнослужащий в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья, сообщило украинское издание "Страна".
«

"Сообщают о взрывах в районе Краматорска и в Запорожье", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом
Вчера, 18:57
Отмечается, что после взрыва в Краматорске начался сильный пожар.
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскРоссияКиевВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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