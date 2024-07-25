Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели еще несколько взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Еще несколько взрывов прогремело в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг украинское издание "Страна" уже сообщало о взрывах в подконтрольном украинской армии Херсоне.
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"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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