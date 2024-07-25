https://ria.ru/20240725/vzryv-1961871417.html

В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа

В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 25.07.2024

В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа

Один взрослый и трое детей пострадали в селе Тополево под Хабаровском, где, предварительно, произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в комитете по гражданской РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:41

2024-07-25T09:41

2024-07-25T09:55

происшествия

хабаровский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Один взрослый и трое детей пострадали в селе Тополево под Хабаровском, где, предварительно, произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в комитете по гражданской защите правительства региона."Пострадал один мужчина –владелец квартиры. И трое детей, которые гуляли рядом, их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке", - сказал собеседник.Он отметил, что спасатели осмотрели перекрытия здания – они не нарушены.Источник, знакомый с ситуацией, добавил РИА Новости, что мужчина госпитализирован."Квартира на втором этаже выгорела полностью, с торца здания четыре балкона повреждены. Нарушено остекление в подъезде. Сам дом цел", - сказал РИА Новости представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю.Он отметил, что пожарные потушили возгорание. Его причина устанавливается.

https://ria.ru/20240724/vzryv-1961822332.html

https://ria.ru/20240723/postradavshie-1961411773.html

хабаровский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край