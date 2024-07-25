https://ria.ru/20240725/vzryv-1961871417.html
В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа
В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 25.07.2024
В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа
Один взрослый и трое детей пострадали в селе Тополево под Хабаровском, где, предварительно, произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в комитете по гражданской РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:41
2024-07-25T09:41
2024-07-25T09:55
происшествия
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Один взрослый и трое детей пострадали в селе Тополево под Хабаровском, где, предварительно, произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в комитете по гражданской защите правительства региона."Пострадал один мужчина –владелец квартиры. И трое детей, которые гуляли рядом, их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке", - сказал собеседник.Он отметил, что спасатели осмотрели перекрытия здания – они не нарушены.Источник, знакомый с ситуацией, добавил РИА Новости, что мужчина госпитализирован."Квартира на втором этаже выгорела полностью, с торца здания четыре балкона повреждены. Нарушено остекление в подъезде. Сам дом цел", - сказал РИА Новости представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю.Он отметил, что пожарные потушили возгорание. Его причина устанавливается.
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961822332.html
https://ria.ru/20240723/postradavshie-1961411773.html
хабаровский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа
В селе под Хабаровском один взрослый и трое детей пострадали при взрыве газа
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Один взрослый и трое детей пострадали в селе Тополево под Хабаровском, где, предварительно, произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в комитете по гражданской защите правительства региона.
"Пострадал один мужчина –владелец квартиры. И трое детей, которые гуляли рядом, их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке", - сказал собеседник.
Он отметил, что спасатели осмотрели перекрытия здания – они не нарушены.
Источник, знакомый с ситуацией, добавил РИА Новости, что мужчина госпитализирован.
"Квартира на втором этаже выгорела полностью, с торца здания четыре балкона повреждены. Нарушено остекление в подъезде. Сам дом цел", - сказал РИА Новости представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю
.
Он отметил, что пожарные потушили возгорание. Его причина устанавливается.