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В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 25.07.2024
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09:41 25.07.2024 (обновлено: 09:55 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/vzryv-1961871417.html
В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа
В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 25.07.2024
В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа
Один взрослый и трое детей пострадали в селе Тополево под Хабаровском, где, предварительно, произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в комитете по гражданской РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:41
2024-07-25T09:55
происшествия
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Один взрослый и трое детей пострадали в селе Тополево под Хабаровском, где, предварительно, произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в комитете по гражданской защите правительства региона."Пострадал один мужчина –владелец квартиры. И трое детей, которые гуляли рядом, их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке", - сказал собеседник.Он отметил, что спасатели осмотрели перекрытия здания – они не нарушены.Источник, знакомый с ситуацией, добавил РИА Новости, что мужчина госпитализирован."Квартира на втором этаже выгорела полностью, с торца здания четыре балкона повреждены. Нарушено остекление в подъезде. Сам дом цел", - сказал РИА Новости представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю.Он отметил, что пожарные потушили возгорание. Его причина устанавливается.
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961822332.html
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происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
В селе под Хабаровском четыре человека пострадали при взрыве газа

В селе под Хабаровском один взрослый и трое детей пострадали при взрыве газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Один взрослый и трое детей пострадали в селе Тополево под Хабаровском, где, предварительно, произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в комитете по гражданской защите правительства региона.
"Пострадал один мужчина –владелец квартиры. И трое детей, которые гуляли рядом, их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке", - сказал собеседник.
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Он отметил, что спасатели осмотрели перекрытия здания – они не нарушены.
Источник, знакомый с ситуацией, добавил РИА Новости, что мужчина госпитализирован.
"Квартира на втором этаже выгорела полностью, с торца здания четыре балкона повреждены. Нарушено остекление в подъезде. Сам дом цел", - сказал РИА Новости представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю.
Он отметил, что пожарные потушили возгорание. Его причина устанавливается.
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