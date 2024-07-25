https://ria.ru/20240725/vykhodnye-1961897929.html
Минтруд сообщил о длинных выходных на День России
Минтруд сообщил о длинных выходных на День России - РИА Новости, 25.07.2024
Минтруд сообщил о длинных выходных на День России
Россияне будут отдыхать четыре дня на День России в следующем году, с 12 по 15 июня, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:39
2024-07-25T11:39
2024-07-25T17:23
россия
антон котяков
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне будут отдыхать четыре дня на День России в следующем году, с 12 по 15 июня, сообщила пресс-служба Минтруда РФ."Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. <…> Четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне", — передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.Пресс-служба отметила, что эти выходные продлятся с 12 по 15 июня."Также предлагается перенести дни отдыха с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник)", — уточняется в сообщении.По данным министерства, жители России будут отдыхать с 22 по 23 февраля на День защитника Отечества, с 8 по 9 марта в Международный женский день, с 2 по 4 ноября в День народного единства.В пресс-службе напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются 1-8 января — новогодние каникулы и Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.
https://ria.ru/20240725/prazdniki-1961893019.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
Минтруд сообщил о длинных выходных на День России
Минтруд: выходные на День России продлятся четыре дня
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне будут отдыхать четыре дня на День России в следующем году, с 12 по 15 июня, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. <…> Четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне", — передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова
.
Пресс-служба отметила, что эти выходные продлятся с 12 по 15 июня.
"Также предлагается перенести дни отдыха с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник)", — уточняется в сообщении.
По данным министерства, жители России будут отдыхать с 22 по 23 февраля на День защитника Отечества, с 8 по 9 марта в Международный женский день, с 2 по 4 ноября в День народного единства.
В пресс-службе напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются 1-8 января — новогодние каникулы и Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.