https://ria.ru/20240725/vtsiom-1961965024.html

Опрос показал готовность россиян делать крупные покупки

Опрос показал готовность россиян делать крупные покупки - РИА Новости, 25.07.2024

Опрос показал готовность россиян делать крупные покупки

По мнению 28 процентов россиян, сейчас хорошее время, чтобы делать крупные покупки, 44 процента респондентов придерживаются противоположного мнения, следует из... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:36

2024-07-25T15:36

2024-07-25T15:36

общество

вциом

экономика

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. По мнению 28 процентов россиян, сейчас хорошее время, чтобы делать крупные покупки, 44 процента респондентов придерживаются противоположного мнения, следует из данных опроса ВЦИОМ. Индекс потребительского доверия (измеряется в пунктах) в июне 2024 года составил 44 п. По мнению 28% опрошенных, сейчас хорошее время, чтобы делать крупные покупки, 44% россиян считают, что сейчас для этого плохое время, затруднились с ответом 28% респондентов, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Индекс потребительского доверия строится на основе вопроса "Как Вы думаете, сейчас – хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?" и показывает, насколько благоприятным россияне считают настоящее время для совершения покупок. Данные представлены на основании ежедневных телефонных опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводятся среди 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.

https://ria.ru/20240724/opros-1961668559.html

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общество, вциом, экономика, россия