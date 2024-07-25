Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/vsu-1962036633.html
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 25.07.2024
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке
Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:14
2024-07-25T20:14
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962035839_0:651:960:1191_1920x0_80_0_0_f6673c96097ef98a2b798aabde0766eb.jpg
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Кулемзин опубликовал фотографии, показывающие последствия обстрела Петровского района, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962035839_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_58454019a58c769ef72dafe856b9ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ

© Фото : пресс-служба главы ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3
Последствия обстрела Петровского района Донецка, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба главы Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Кулемзин опубликовал фотографии, показывающие последствия обстрела Петровского района, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3.
© Фото : пресс-служба главы ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3
Последствия обстрела Петровского района Донецка, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба главы Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала