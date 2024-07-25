https://ria.ru/20240725/vsu-1962036633.html
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 25.07.2024
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке
Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:14
2024-07-25T20:14
2024-07-25T20:14
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Кулемзин опубликовал фотографии, показывающие последствия обстрела Петровского района, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили школу-интернат в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин: школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ