https://ria.ru/20240725/vsu-1962036633.html

ВСУ повредили школу-интернат в Донецке

ВСУ повредили школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 25.07.2024

ВСУ повредили школу-интернат в Донецке

Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:14

2024-07-25T20:14

2024-07-25T20:14

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Кулемзин опубликовал фотографии, показывающие последствия обстрела Петровского района, в результате которого была повреждена школа-интернат № 3. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, россия