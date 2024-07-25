https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ

"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ

На Украине у новобранцев отсутствует желание сражаться на фронте, сообщил бельгийский телеканал RTBF после разговора с украинскими бойцами 49-го стрелкового... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:02

2024-07-25T10:02

2024-07-25T14:10

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине у новобранцев отсутствует желание сражаться на фронте, сообщил бельгийский телеканал RTBF после разговора с украинскими бойцами 49-го стрелкового батальона."Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают", — призналась командир подразделения Василина.Девушка отметила, что в начале конфликта в составе батальона были только добровольцы, однако сейчас они все погибли или тяжело ранены. По ее словам, добровольцев не поступало уже более двух лет. Василина подчеркнула, что мобилизация на Украине должна происходить иным образом, поскольку те люди, которые не хотят воевать, оказываются бесполезными на фронте.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться день, когда в документе проставили штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что вызвало негодование у некоторых депутатов Рады.

https://ria.ru/20240725/nato-1961870338.html

https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961624703.html

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в мире, украина