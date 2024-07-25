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В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ

В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ

Российские военные ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, видео удара предоставило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:57

2024-07-25T08:57

2024-07-25T09:55

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, видео удара предоставило Минобороны."Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова", — уточнили в ведомстве.Всего российские военные уничтожили до 100 боевиков — 40 зарубежных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Кадры удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове Минобороны публикует видео удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове. 2024-07-25T08:57 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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харьков, вооруженные силы украины, в мире, россия