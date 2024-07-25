Рейтинг@Mail.ru
В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 25.07.2024 (обновлено: 09:55 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/vsu-1961862026.html
В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ
В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ
Российские военные ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, видео удара предоставило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:57
2024-07-25T09:55
харьков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961866268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5fb502a1eb53e511963855cd17b4419.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, видео удара предоставило Минобороны.&quot;Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса &quot;Искандер-М&quot; нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании &quot;Скорпион&quot; в промзоне города Харькова&quot;, — уточнили в ведомстве.Всего российские военные уничтожили до 100 боевиков — 40 зарубежных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240725/aerodrom-1961858031.html
харьков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове
Минобороны публикует видео удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове.
2024-07-25T08:57
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961866268_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33bd2fd3022de432b19f64d3a8910f65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, вооруженные силы украины, в мире, россия
Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ

Расчет "Искандер-М" нанес удар по пункту дислокации наемников в Харькове

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, видео удара предоставило Минобороны.
«

"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова", — уточнили в ведомстве.

Всего российские военные уничтожили до 100 боевиков — 40 зарубежных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье
Вчера, 07:43
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала