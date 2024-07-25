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В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху
В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху - РИА Новости, 25.07.2024
В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в эти минуты проводят встречу в Белом доме, сообщила канцелярия израильского премьера. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:17
2024-07-25T21:17
2024-07-25T21:17
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в эти минуты проводят встречу в Белом доме, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетанияху сейчас встречается в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед встречей Нетаньяху подписал гостевую книгу в зале Рузвельта в Белом доме. "Господин президент, мы знакомы уже 40 лет, и вы знакомы со всеми предыдущими премьер-министрами Израиля уже 50 лет, начиная с Голды Меир. От меня, гордого еврея-сиониста, вам, гордому ирландско-американскому сионисту, огромное спасибо за 50 лет государственной службы и 50 лет поддержки государства Израиль", - говорится в заявлении канцелярии от имени премьер-министра Израиля. Нетаньяху добавил, что ждет с нетерпением этой встречи и совместной работы над общими задачами в ближайшие месяцы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, голда меир, выборы президента сша — 2024
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Голда Меир, Выборы президента США — 2024
В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху
Премьер Израиля Нетаньяху и президент США Байден проводят встречу в Белом доме