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В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху - РИА Новости, 25.07.2024

В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в эти минуты проводят встречу в Белом доме, сообщила канцелярия израильского премьера. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:17

2024-07-25T21:17

2024-07-25T21:17

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в эти минуты проводят встречу в Белом доме, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетанияху сейчас встречается в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед встречей Нетаньяху подписал гостевую книгу в зале Рузвельта в Белом доме. "Господин президент, мы знакомы уже 40 лет, и вы знакомы со всеми предыдущими премьер-министрами Израиля уже 50 лет, начиная с Голды Меир. От меня, гордого еврея-сиониста, вам, гордому ирландско-американскому сионисту, огромное спасибо за 50 лет государственной службы и 50 лет поддержки государства Израиль", - говорится в заявлении канцелярии от имени премьер-министра Израиля. Нетаньяху добавил, что ждет с нетерпением этой встречи и совместной работы над общими задачами в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961834613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, голда меир, выборы президента сша — 2024