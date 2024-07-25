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В Вологде возведут деревянную часовню на месте утраченного собора - РИА Новости, 25.07.2024
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Религия
 
12:11 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/vologda-1961908516.html
В Вологде возведут деревянную часовню на месте утраченного собора
В Вологде возведут деревянную часовню на месте утраченного собора - РИА Новости, 25.07.2024
В Вологде возведут деревянную часовню на месте утраченного собора
Деревянную часовню на месте утраченного Спасо-Всеградского собора возведут в Вологде за один день, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:11
2024-07-25T12:11
религия
общество
жилье
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вологодская область
россия
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Деревянную часовню на месте утраченного Спасо-Всеградского собора возведут в Вологде за один день, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. Деревянную часовню возведут на площади Революции. В торжественной церемонии старта строительства принял участие врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. "370 лет назад был построен Спасо-Всеградский собор на этом месте ради избавления города от смертоносной чумы. И в дань уважения к нашей великой истории, в дань почтения к нашим великим предкам, мы сегодня с вами проводим эту акцию как символ единения русского народа, Русского мира, как символ силы, вологжан и торжества православия", - сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Проект часовни разработан заслуженным архитектором РФ Михаилом Мамошиным. Сруб храма изготовлен в Архангельской области и будет собран на месте командой из пяти строителей из Устьянского района. Высота часовни составит 9,5 метра, ширина и длина – по 2,5 метра. За процессом строительства можно будет наблюдать в режиме онлайн. Трансляция будет вестись на экране на Кремлевской площади, на официальном сайте администрации Вологды, в группах в соцсети "ВКонтакте" правительства Вологодской области, администрации Вологды и Вологодской митрополии. Сообщается, что при возведении храма будут использованы различные технологии в деревянном домостроении в рамках международного форума "Дерево в архитектуре". Форум стартовал в четверг и будет проходить в Вологде до 27 июля.
https://ria.ru/20231103/dvizhenie-1907159654.html
https://ria.ru/20240504/muzey-1943837131.html
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общество, жилье, вологда, вологодская область, россия, георгий филимонов
Религия, Общество, Жилье, Вологда, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов
В Вологде возведут деревянную часовню на месте утраченного собора

В Вологде за один день возведут часовню на месте Спасо-Всеградского собора

© Pixabay / igorselivanovskiyВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Pixabay / igorselivanovskiy
Вологда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Деревянную часовню на месте утраченного Спасо-Всеградского собора возведут в Вологде за один день, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
Деревянную часовню возведут на площади Революции. В торжественной церемонии старта строительства принял участие врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
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"370 лет назад был построен Спасо-Всеградский собор на этом месте ради избавления города от смертоносной чумы. И в дань уважения к нашей великой истории, в дань почтения к нашим великим предкам, мы сегодня с вами проводим эту акцию как символ единения русского народа, Русского мира, как символ силы, вологжан и торжества православия", - сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Проект часовни разработан заслуженным архитектором РФ Михаилом Мамошиным.
Сруб храма изготовлен в Архангельской области и будет собран на месте командой из пяти строителей из Устьянского района. Высота часовни составит 9,5 метра, ширина и длина – по 2,5 метра.
За процессом строительства можно будет наблюдать в режиме онлайн. Трансляция будет вестись на экране на Кремлевской площади, на официальном сайте администрации Вологды, в группах в соцсети "ВКонтакте" правительства Вологодской области, администрации Вологды и Вологодской митрополии.
Сообщается, что при возведении храма будут использованы различные технологии в деревянном домостроении в рамках международного форума "Дерево в архитектуре". Форум стартовал в четверг и будет проходить в Вологде до 27 июля.
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