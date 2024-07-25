https://ria.ru/20240725/vich-1961850474.html

В США отчитались о тестах лекарства от ВИЧ с эффективностью в сто процентов

В США отчитались о тестах лекарства от ВИЧ с эффективностью в сто процентов - РИА Новости, 25.07.2024

В США отчитались о тестах лекарства от ВИЧ с эффективностью в сто процентов

Американская компания Gilead Sciences опубликовала результаты первого этапа тестирования препарата для лечения ВИЧ, эффективность которого, как утверждается,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T04:19

2024-07-25T04:19

2024-07-25T04:19

мюнхен

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американская компания Gilead Sciences опубликовала результаты первого этапа тестирования препарата для лечения ВИЧ, эффективность которого, как утверждается, составляет 100%, сообщается на сайте компании. Согласно заявлению компании, результаты первого этапа исследования препарата были представлены на конференции в немецком городе Мюнхен, которая проходила между 22 и 26 июля, а также опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. "Компания Gilead Sciences объявила сегодня (в среду - ред.) полные результаты эффективности и безопасности своего ключевого исследования фазы. Подробные данные промежуточного анализа исследования, объявленного в июне, показали, что препарат Lenacapavir ... продемонстрировал ... 100% эффективность и превосходство над фоновой заболеваемостью ВИЧ ... у женщин", - говорится в заявлении на сайте компании, опубликованном в среду. Компания добавляет, что препарат оказался высокоэффективным среди участников исследования: в группе, принимавшей Lenacapavir, не наблюдалось ни одного случая ВИЧ-инфекции, что "соответствует 100% снижению" заболеваемости ВИЧ-инфекцией. "По сравнению с (препаратом - ред.) Truvada, который нужно принимать один раз в день, Lenacapavir снижал заболеваемость ВИЧ на 100%, что было статистически лучшим результатом", - добавляется на сайте компании. Компания отмечает, что на данном этапе тестирования препарата участвовали женщины, в том числе беременные женщины. В следующем этапе проверки действия препарата будут задействованы мужчины и трансгендеры. По данным компании, результаты этого этапа ожидаются в конце 2024 или в начале 2025 года. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на исследователя из Ливерпульского университета Эндрю Хилла сообщало, что стоимость аналога нового препарата для лечения ВИЧ, которое обходится в 40 тысяч долларов в год для одного человека, может составить до 40 долларов. По данным агентства, предварительные испытания антиретровирусного лекарства Lenacapavir от американской компании Gilead показывают 100-процентную эффективность лекарства в предотвращении ВИЧ-инфекции.

https://ria.ru/20240620/deti-1954313398.html

https://ria.ru/20240327/lekarstva-1936225770.html

https://ria.ru/20240502/vich-1943533061.html

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