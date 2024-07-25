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Исследование показало падение средних зарплат российских IT-специалистов - РИА Новости, 25.07.2024
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02:05 25.07.2024 (обновлено: 02:10 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/ventra-1961846495.html
Исследование показало падение средних зарплат российских IT-специалистов
Исследование показало падение средних зарплат российских IT-специалистов - РИА Новости, 25.07.2024
Исследование показало падение средних зарплат российских IT-специалистов
Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 150 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:05
2024-07-25T02:10
россия
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 150 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты HR-холдинга Ventra. "В первом полугодии 2024 года, по разным оценкам, оплата труда айтишников на некоторых позициях снизилась на 15-25% относительно аналогичного периода прошлого года - примерно до 150 тысяч рублей", - говорится в исследовании. По словам экспертов, снижение заработной платы в IT-сфере объясняется несколькими причинами. В первую очередь, многие сотрудники потеряли рабочие места в связи с уходом из России крупных иностранных компаний, что вынудило их искать новые позиции и пересматривать свои требования к работодателю. Кроме того, снижение уровня зарплаты некоторых компаний касается сотрудников-новичков, которые только пришли в отрасль. "Резкий рост зарплат IT-экспертов за последние несколько лет заставил многие компании пересмотреть подход к подбору - все чаще они в качестве альтернативы присматриваются к начинающим специалистам, чей небольшой опыт диктует сравнительно невысокие зарплатные ожидания – до 100 тысяч рублей", - прокомментировали в компании. Отмечается, что самые высокие зарплаты платят в компаниях, работающих в банковской сфере - в среднем 265 тысяч рублей, ритейле - 240 тысяч рублей и IT - 200 тысяч рублей. Тогда как самые низкие зарплаты получают специалисты, работающие в геймдеве - 149 тысяч рублей, медицине - 137 тысяч рублей и на производстве - 105 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240719/akkreditatsiya-1960774853.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Исследование показало падение средних зарплат российских IT-специалистов

Ventra: средняя зарплата IT-работников в России в 2024 году снизилась на 15-25%

© iStock.com / champpixsIT-технологии
IT-технологии - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© iStock.com / champpixs
IT-технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 150 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты HR-холдинга Ventra.
"В первом полугодии 2024 года, по разным оценкам, оплата труда айтишников на некоторых позициях снизилась на 15-25% относительно аналогичного периода прошлого года - примерно до 150 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
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По словам экспертов, снижение заработной платы в IT-сфере объясняется несколькими причинами. В первую очередь, многие сотрудники потеряли рабочие места в связи с уходом из России крупных иностранных компаний, что вынудило их искать новые позиции и пересматривать свои требования к работодателю. Кроме того, снижение уровня зарплаты некоторых компаний касается сотрудников-новичков, которые только пришли в отрасль.
"Резкий рост зарплат IT-экспертов за последние несколько лет заставил многие компании пересмотреть подход к подбору - все чаще они в качестве альтернативы присматриваются к начинающим специалистам, чей небольшой опыт диктует сравнительно невысокие зарплатные ожидания – до 100 тысяч рублей", - прокомментировали в компании.
Отмечается, что самые высокие зарплаты платят в компаниях, работающих в банковской сфере - в среднем 265 тысяч рублей, ритейле - 240 тысяч рублей и IT - 200 тысяч рублей. Тогда как самые низкие зарплаты получают специалисты, работающие в геймдеве - 149 тысяч рублей, медицине - 137 тысяч рублей и на производстве - 105 тысяч рублей.
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