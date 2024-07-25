https://ria.ru/20240725/valaam-1961985715.html

Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам

Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам - РИА Новости, 25.07.2024

Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам

Президенту России Владимиру Путину во время посещения Валаама рассказали, что его учительница Вера Гуревич не так давно тоже приезжала в монастырь, исповедалась РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:32

2024-07-25T16:32

2024-07-25T16:32

валаам

россия

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия) 25 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время посещения Валаама рассказали, что его учительница Вера Гуревич не так давно тоже приезжала в монастырь, исповедалась и просила передать президенту благодарность за помощь в лечении. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретились на Валааме, вместе посетили храм Смоленской иконы Божией Матери. "Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свои 91 год, "генеральная" исповедь такая – исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении. Вторую онкологию перенесла она, все равно, такой крепкий человек, приехала, всю службу стоит, молится", - рассказал один из монахов, сопровождавший лидеров."С характером", - подтвердил Путин. Также президентам в монастыре показали один из 30 томов книги с именами жителей блокадного Ленинграда, которых поминают монахи в своих молитвах. Один из священнослужителей показал Путину строчку с именем его родного брата Виктора, который погиб в младенчестве. "Это мой брат, который в блокаду погиб", - сказал президент, обращаясь к Лукашенко.

https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html

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валаам, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия