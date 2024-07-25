Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам
Путину рассказали, что его учительница недавно приезжала в Валаам для исповеди
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия) 25 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время посещения Валаама рассказали, что его учительница Вера Гуревич не так давно тоже приезжала в монастырь, исповедалась и просила передать президенту благодарность за помощь в лечении.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретились на Валааме, вместе посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.
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"Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свои 91 год, "генеральная" исповедь такая – исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении. Вторую онкологию перенесла она, все равно, такой крепкий человек, приехала, всю службу стоит, молится", - рассказал один из монахов, сопровождавший лидеров.
"С характером", - подтвердил Путин.
Также президентам в монастыре показали один из 30 томов книги с именами жителей блокадного Ленинграда, которых поминают монахи в своих молитвах. Один из священнослужителей показал Путину строчку с именем его родного брата Виктора, который погиб в младенчестве.
"Это мой брат, который в блокаду погиб", - сказал президент, обращаясь к Лукашенко.