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Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам - РИА Новости, 25.07.2024
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16:32 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/valaam-1961985715.html
Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам
Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам - РИА Новости, 25.07.2024
Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам
Президенту России Владимиру Путину во время посещения Валаама рассказали, что его учительница Вера Гуревич не так давно тоже приезжала в монастырь, исповедалась РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:32
2024-07-25T16:32
валаам
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия) 25 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время посещения Валаама рассказали, что его учительница Вера Гуревич не так давно тоже приезжала в монастырь, исповедалась и просила передать президенту благодарность за помощь в лечении. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретились на Валааме, вместе посетили храм Смоленской иконы Божией Матери. &quot;Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свои 91 год, &quot;генеральная&quot; исповедь такая – исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении. Вторую онкологию перенесла она, все равно, такой крепкий человек, приехала, всю службу стоит, молится&quot;, - рассказал один из монахов, сопровождавший лидеров."С характером", - подтвердил Путин. Также президентам в монастыре показали один из 30 томов книги с именами жителей блокадного Ленинграда, которых поминают монахи в своих молитвах. Один из священнослужителей показал Путину строчку с именем его родного брата Виктора, который погиб в младенчестве. "Это мой брат, который в блокаду погиб", - сказал президент, обращаясь к Лукашенко.
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валаам, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия
Валаам, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам

Путину рассказали, что его учительница недавно приезжала в Валаам для исповеди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Читать ria.ru в
ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия) 25 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время посещения Валаама рассказали, что его учительница Вера Гуревич не так давно тоже приезжала в монастырь, исповедалась и просила передать президенту благодарность за помощь в лечении.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретились на Валааме, вместе посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.
«

"Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свои 91 год, "генеральная" исповедь такая – исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении. Вторую онкологию перенесла она, все равно, такой крепкий человек, приехала, всю службу стоит, молится", - рассказал один из монахов, сопровождавший лидеров.

"С характером", - подтвердил Путин.
Также президентам в монастыре показали один из 30 томов книги с именами жителей блокадного Ленинграда, которых поминают монахи в своих молитвах. Один из священнослужителей показал Путину строчку с именем его родного брата Виктора, который погиб в младенчестве.
"Это мой брат, который в блокаду погиб", - сказал президент, обращаясь к Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Храме смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
Вчера, 14:53
 
ВалаамРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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