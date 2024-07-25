https://ria.ru/20240725/ukraina-1962049421.html

СМИ: в команде Зеленского встревожены из-за событий вокруг России

СМИ: в команде Зеленского встревожены из-за событий вокруг России - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: в команде Зеленского встревожены из-за событий вокруг России

Команда Владимира Зеленского обеспокоена встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, а также возможностью прихода... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:22

2024-07-25T22:22

2024-07-25T22:23

в мире

россия

украина

венгрия

дональд трамп

владимир зеленский

виктор орбан

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Команда Владимира Зеленского обеспокоена встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, а также возможностью прихода Дональда Трампа к власти в США. Об этом пишет Hill."Недавнее слияние политических событий вызвало волну беспокойства в команде Владимира Зеленского на Украине. Во-первых, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. <…> Во-вторых, растущая вероятность того, что Трамп снова станет президентом США в ноябре этого года", — говорится в статье.Отмечается, что ситуация для Киева осложняется еще и тем, что вице-премьером Трампа в случае переизбрания будет Джеймс Дэвид Вэнс, который известен своей антагонистической позицией в отношении Украины."В совокупности эти факторы сигнализируют об изменении геополитического ландшафта, что потенциально вынудит Зеленского пересмотреть свою стратегию и активизировать усилия по установлению более тесных связей с Дональдом Трампом и его лагерем", — резюмируется в публикации.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240725/tramp-1962034114.html

https://ria.ru/20240725/obman-1962015466.html

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в мире, россия, украина, венгрия, дональд трамп, владимир зеленский, виктор орбан, президентские выборы в сша