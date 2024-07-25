Украина ищет пути отступления, готовясь к победе Трампа, считает аналитик
Аналитик Конни: Украина ищет пути отступления перед президентством Трампа
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
ДЖАКАРТА (Индонезия), 25 июл - РИА Новости. Украина ищет пути отступления на международной арене, готовясь к фатальной для поддержки Киева возможной победе на выборах США Дональда Трампа, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
Комментируя недавние заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, Конни отметила, что "не доверяет" правительству Владимира Зеленского, и считает, что за заявлениями Кулебы стоит поиск Украиной путей отступления на мировой арене "в преддверии прихода Трампа к власти".
"Я полагаю, что Украина осознает скорые последствия грядущего президентства Дональда Трампа в США. Он продолжит свою концепцию MAGA, которая определенно сократит жизненно важные потоки помощи в Украину. Срубит их под корень", - пояснила Конни.
Аналитик добавила, что, по ее оценке, "Зеленский никогда не хотел мира, потому что он наслаждается мировым вниманием к себе и, конечно, потоками пожертвований и помощи в свою страну".
Глава МИД Украины Кулеба в среду в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на такие переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.