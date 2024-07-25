https://ria.ru/20240725/ukraina-1962042162.html

Украина ищет пути отступления, готовясь к победе Трампа, считает аналитик

Украина ищет пути отступления, готовясь к победе Трампа, считает аналитик - РИА Новости, 25.07.2024

Украина ищет пути отступления, готовясь к победе Трампа, считает аналитик

Украина ищет пути отступления на международной арене, готовясь к фатальной для поддержки Киева возможной победе на выборах США Дональда Трампа, заявила РИА... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:01

2024-07-25T21:01

2024-07-25T21:01

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий кулеба

сша

выборы президента сша — 2024

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ДЖАКАРТА (Индонезия), 25 июл - РИА Новости. Украина ищет пути отступления на международной арене, готовясь к фатальной для поддержки Киева возможной победе на выборах США Дональда Трампа, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. Комментируя недавние заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, Конни отметила, что "не доверяет" правительству Владимира Зеленского, и считает, что за заявлениями Кулебы стоит поиск Украиной путей отступления на мировой арене "в преддверии прихода Трампа к власти". "Я полагаю, что Украина осознает скорые последствия грядущего президентства Дональда Трампа в США. Он продолжит свою концепцию MAGA, которая определенно сократит жизненно важные потоки помощи в Украину. Срубит их под корень", - пояснила Конни. Аналитик добавила, что, по ее оценке, "Зеленский никогда не хотел мира, потому что он наслаждается мировым вниманием к себе и, конечно, потоками пожертвований и помощи в свою страну". Глава МИД Украины Кулеба в среду в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на такие переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240725/tramp-1962034114.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий кулеба, сша, выборы президента сша — 2024