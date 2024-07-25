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На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию - РИА Новости, 25.07.2024
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20:47 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ukraina-1962040482.html
На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию
На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию - РИА Новости, 25.07.2024
На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию
Украинские пограничники предотвратили нелегальный выезд из страны 15-ти мужчин мобилизационного возраста, которые набившись в небольшой микроавтобус пытались... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:47
2024-07-25T20:47
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские пограничники предотвратили нелегальный выезд из страны 15-ти мужчин мобилизационного возраста, которые набившись в небольшой микроавтобус пытались избежать призыва в ряды в ВСУ и выехать в Молдавию, сообщает в четверг пресс-служба госпогранслужбы Украины. Пограничники окрестили неудавшийся побег из страны 15 желающих уклониться от службы "давкой на колесах". "От четырех до десяти тысяч долларов уплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего "перевозчика", который набил их в потрепанный микроавтобус. Впрочем, обещание вывезти их в Молдавию не сдержал, ведь по пути их встретили пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, утоняется, что задержание произошло в Одесской области. В погранслужбе отметили, что на мужчин составлены административные протоколы и им грозят штрафы, в отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело. Ранее в четверг погранслужба сообщила о задержании еще 11 потенциальных нарушителей госграницы, которые через Одесскую область пытались бежать в соседнюю страну. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961844702.html
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в мире, украина, молдавия, одесская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Молдавия, Одесская область, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию

Украинские пограничники предотвратили побег 15 мужчин мобилизационного возраста

© Фото : Погранслужба УкраиныМужчины мобилизационного возраста, которые пытались выехать из Украины в Молдавию
Мужчины мобилизационного возраста, которые пытались выехать из Украины в Молдавию - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Погранслужба Украины
Мужчины мобилизационного возраста, которые пытались выехать из Украины в Молдавию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские пограничники предотвратили нелегальный выезд из страны 15-ти мужчин мобилизационного возраста, которые набившись в небольшой микроавтобус пытались избежать призыва в ряды в ВСУ и выехать в Молдавию, сообщает в четверг пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Пограничники окрестили неудавшийся побег из страны 15 желающих уклониться от службы "давкой на колесах".
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"От четырех до десяти тысяч долларов уплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего "перевозчика", который набил их в потрепанный микроавтобус. Впрочем, обещание вывезти их в Молдавию не сдержал, ведь по пути их встретили пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, утоняется, что задержание произошло в Одесской области.
В погранслужбе отметили, что на мужчин составлены административные протоколы и им грозят штрафы, в отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело.
Ранее в четверг погранслужба сообщила о задержании еще 11 потенциальных нарушителей госграницы, которые через Одесскую область пытались бежать в соседнюю страну.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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