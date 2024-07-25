https://ria.ru/20240725/ukraina-1962040482.html

На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию

На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию - РИА Новости, 25.07.2024

На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию

Украинские пограничники предотвратили нелегальный выезд из страны 15-ти мужчин мобилизационного возраста, которые набившись в небольшой микроавтобус пытались... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:47

2024-07-25T20:47

2024-07-25T20:47

в мире

украина

молдавия

одесская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962040050_16:0:828:457_1920x0_80_0_0_e2627923d13f2328d1dc01d9e00d1383.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские пограничники предотвратили нелегальный выезд из страны 15-ти мужчин мобилизационного возраста, которые набившись в небольшой микроавтобус пытались избежать призыва в ряды в ВСУ и выехать в Молдавию, сообщает в четверг пресс-служба госпогранслужбы Украины. Пограничники окрестили неудавшийся побег из страны 15 желающих уклониться от службы "давкой на колесах". "От четырех до десяти тысяч долларов уплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего "перевозчика", который набил их в потрепанный микроавтобус. Впрочем, обещание вывезти их в Молдавию не сдержал, ведь по пути их встретили пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, утоняется, что задержание произошло в Одесской области. В погранслужбе отметили, что на мужчин составлены административные протоколы и им грозят штрафы, в отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело. Ранее в четверг погранслужба сообщила о задержании еще 11 потенциальных нарушителей госграницы, которые через Одесскую область пытались бежать в соседнюю страну. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240725/ukraina-1961844702.html

https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html

украина

молдавия

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, молдавия, одесская область, вооруженные силы украины