На Украине задержали 15 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию
Украинские пограничники предотвратили побег 15 мужчин мобилизационного возраста
© Фото : Погранслужба УкраиныМужчины мобилизационного возраста, которые пытались выехать из Украины в Молдавию
© Фото : Погранслужба Украины
Мужчины мобилизационного возраста, которые пытались выехать из Украины в Молдавию
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские пограничники предотвратили нелегальный выезд из страны 15-ти мужчин мобилизационного возраста, которые набившись в небольшой микроавтобус пытались избежать призыва в ряды в ВСУ и выехать в Молдавию, сообщает в четверг пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Пограничники окрестили неудавшийся побег из страны 15 желающих уклониться от службы "давкой на колесах".
"От четырех до десяти тысяч долларов уплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего "перевозчика", который набил их в потрепанный микроавтобус. Впрочем, обещание вывезти их в Молдавию не сдержал, ведь по пути их встретили пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, утоняется, что задержание произошло в Одесской области.
В погранслужбе отметили, что на мужчин составлены административные протоколы и им грозят штрафы, в отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело.
Ранее в четверг погранслужба сообщила о задержании еще 11 потенциальных нарушителей госграницы, которые через Одесскую область пытались бежать в соседнюю страну.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.