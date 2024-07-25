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G7 может принять рамки кредитования Украины в октябре, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.07.2024
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20:37 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ukraina-1962039529.html
G7 может принять рамки кредитования Украины в октябре, заявили в ЕК
G7 может принять рамки кредитования Украины в октябре, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.07.2024
G7 может принять рамки кредитования Украины в октябре, заявили в ЕК
Рамочное соглашение стран "большой семерки" по поводу выдачи Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от активов РФ, будет согласовано... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:37
2024-07-25T20:37
украина
паоло джентилони
g7
санкции в отношении россии
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Рамочное соглашение стран "большой семерки" по поводу выдачи Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от активов РФ, будет согласовано в октябре, считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, его цитирует агентство Reuters. "Я думаю, мы делаем очень хороший прогресс не только в техническом, но и в политическом плане. Мы только вчера провели встречу (министров финансов G7 - ред.) по поводу этого чрезвычайного кредита для Украины... Я уверен, мы сможем его добиться к октябрю. Говоря об октябре, я имею в виду рамки", - заявил он на полях встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Рио-де-Жанейро. В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. Сообщалось, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании министров финансов и глав центробанков стран "семерки" в Рио-де-Жанейро на полях встречи в рамках G20 24-26 июля. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240725/aktivy-1961852982.html
https://ria.ru/20240724/sovfedja-1961630337.html
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украина, паоло джентилони, g7, санкции в отношении россии, еврокомиссия, в мире
Украина, Паоло Джентилони, G7, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, В мире
G7 может принять рамки кредитования Украины в октябре, заявили в ЕК

Еврокомиссар Джентилони: соглашение G7 по кредитам Украине согласуют в октябре

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Рамочное соглашение стран "большой семерки" по поводу выдачи Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от активов РФ, будет согласовано в октябре, считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, его цитирует агентство Reuters.
"Я думаю, мы делаем очень хороший прогресс не только в техническом, но и в политическом плане. Мы только вчера провели встречу (министров финансов G7 - ред.) по поводу этого чрезвычайного кредита для Украины... Я уверен, мы сможем его добиться к октябрю. Говоря об октябре, я имею в виду рамки", - заявил он на полях встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Рио-де-Жанейро.
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После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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УкраинаПаоло ДжентилониG7Санкции в отношении РоссииЕврокомиссияВ мире
 
 
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