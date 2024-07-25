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"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России
"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России - РИА Новости, 25.07.2024
"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России
Нахождение американского военного и гражданского персонала на Западной Украине может привести к серьезному конфликту с Россией, заявил бывший советник Пентагона РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:51
2024-07-25T16:51
2024-07-25T16:51
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сергей лавров
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нахождение американского военного и гражданского персонала на Западной Украине может привести к серьезному конфликту с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Существует риск того, что какая-то из сторон совершит ошибку. <…> Ни русские, ни мы на самом деле не хотим прямого столкновения друг с другом. Но сейчас мы ходим по краю пропасти. У нас проблемы в Черном и Балтийском морях, кроме того, у нас сейчас большое количество военного и гражданского персонала на Западной Украине. Это очень серьезная и потенциально опасная ситуация", — отметил эксперт.Как считает Макгрегор, в Белый дом сейчас жизненно необходимо привести такого человека, который бы понял, в каком сложном положении находится Вашингтон не только с точки зрения геополитических проблем, но и с точки зрения внутриамериканских неурядиц.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс фактически воюет на стороне киевского режима. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, предупредил он.
https://ria.ru/20240725/rossiya-1961964652.html
https://ria.ru/20240725/prozorov-1961858915.html
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в мире, россия, балтийское море, вашингтон (штат), сергей лавров, министерство обороны сша
В мире, Россия, Балтийское море, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Министерство обороны США
"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России
Макгрегор: на Украине присутствует контингент США, это приведет к конфликту с РФ