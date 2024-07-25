https://ria.ru/20240725/ukraina-1961963765.html

Объект "Укрэнерго" ограничил производство электроэнергии

Объект "Укрэнерго" ограничил производство электроэнергии - РИА Новости, 25.07.2024

Объект "Укрэнерго" ограничил производство электроэнергии

Один из крупных генерирующих объектов на Украине ограничил производство электроэнергии из-за повреждения объектов магистральной сети, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:31

2024-07-25T15:31

2024-07-25T15:31

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один из крупных генерирующих объектов на Украине ограничил производство электроэнергии из-за повреждения объектов магистральной сети, сообщили в Telegram-канале министерства энергетики страны. "Из-за повреждения объектов магистральной электросети "Укрэнерго" ограничивается производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов", - говорится в сообщении, опубликованном министерства. В нем также отметили, что ограничения возникли в результате ударов. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Коваленко 5 июня сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.

https://ria.ru/20240725/tesla-1961870646.html

https://ria.ru/20240530/ukrenergo-1949534709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, укрэнерго, дтэк