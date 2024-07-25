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Объект "Укрэнерго" ограничил производство электроэнергии - РИА Новости, 25.07.2024
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15:31 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961963765.html
Объект "Укрэнерго" ограничил производство электроэнергии
Объект "Укрэнерго" ограничил производство электроэнергии - РИА Новости, 25.07.2024
Объект "Укрэнерго" ограничил производство электроэнергии
Один из крупных генерирующих объектов на Украине ограничил производство электроэнергии из-за повреждения объектов магистральной сети, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:31
2024-07-25T15:31
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один из крупных генерирующих объектов на Украине ограничил производство электроэнергии из-за повреждения объектов магистральной сети, сообщили в Telegram-канале министерства энергетики страны. "Из-за повреждения объектов магистральной электросети "Укрэнерго" ограничивается производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов", - говорится в сообщении, опубликованном министерства. В нем также отметили, что ограничения возникли в результате ударов. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Коваленко 5 июня сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
https://ria.ru/20240725/tesla-1961870646.html
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в мире, украина, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Укрэнерго, ДТЭК
Объект "Укрэнерго" ограничил производство электроэнергии

Крупный генерирующий объект на Украине ограничил производство электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один из крупных генерирующих объектов на Украине ограничил производство электроэнергии из-за повреждения объектов магистральной сети, сообщили в Telegram-канале министерства энергетики страны.
"Из-за повреждения объектов магистральной электросети "Укрэнерго" ограничивается производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов", - говорится в сообщении, опубликованном министерства.
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В нем также отметили, что ограничения возникли в результате ударов. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки.
Коваленко 5 июня сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
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