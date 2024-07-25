https://ria.ru/20240725/ukraina-1961887714.html

Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши

Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 25.07.2024

Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши

Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:48

2024-07-25T10:48

2024-07-25T11:44

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радослав сикорский

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ВАРШАВА, 25 июля – РИА Новости. Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF 24. "Украине сложно", - сказал он, подчеркнув, что разрушена инфраструктура выработки электричества и тепла. "Эта зима может быть тяжелой для Украины", - признал он. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.

https://ria.ru/20240713/pomosch-1959417011.html

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в мире, украина, радослав сикорский, мид польши, дтэк