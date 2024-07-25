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Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши
Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 25.07.2024
Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши
Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:48
2024-07-25T10:48
2024-07-25T11:44
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ВАРШАВА, 25 июля – РИА Новости. Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF 24. "Украине сложно", - сказал он, подчеркнув, что разрушена инфраструктура выработки электричества и тепла. "Эта зима может быть тяжелой для Украины", - признал он. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.
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в мире, украина, радослав сикорский, мид польши, дтэк
В мире, Украина, Радослав Сикорский, МИД Польши, ДТЭК
Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши
Сикорский: Украина зимой столкнется с трудностями из-за нехватки электроэнергии