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Подполье раскрыло размеры взяток за бегство от мобилизации с Украины - РИА Новости, 25.07.2024
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01:26 25.07.2024 (обновлено: 01:35 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961844702.html
Подполье раскрыло размеры взяток за бегство от мобилизации с Украины
Подполье раскрыло размеры взяток за бегство от мобилизации с Украины - РИА Новости, 25.07.2024
Подполье раскрыло размеры взяток за бегство от мобилизации с Украины
Размер взятки за выезд с Украины за рубеж вырос – теперь желающим спастись от мобилизации придется платить до 20 тысяч долларов; в некоторых регионах гарантий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T01:26
2024-07-25T01:35
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей лебедев
василий прозоров
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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК/ГЕНИЧЕСК, 25 июл – РИА Новости. Размер взятки за выезд с Украины за рубеж вырос – теперь желающим спастись от мобилизации придется платить до 20 тысяч долларов; в некоторых регионах гарантий на успех дела уже не дают даже за такую цену, рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья на основании данных своих источников, а также сами украинцы, которые пытались выехать из страны. Киев Если месяц назад из Киева можно было выехать через официальный пункт пропуска в Европу за 10-12 тысяч долларов, то сейчас взятка выросла до 13-15 тысяч. С 18 мая в стране действует закон об усиленной мобилизации. При этом, по данным одного из собеседников агентства в подполье, в украинской столице еще можно организовать выезд "с оформлением всех необходимых документов". Между тем, согласно данным, которые передал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, был случай, когда "выезд с Украины через Польшу в Германию обошелся в 20 тысяч долларов". Одесса и Николаев В Одесской и Николаевской областях в отличие от ситуации месячной давности теперь нет гарантий, что попытка выехать увенчается успехом. "Гарантий легального выезда не дают, даже за 20 тысяч долларов", - рассказал Лебедев. "В прошлом году друзья-моряки уезжали за 8-10 (тысяч – ред.). Сейчас страшно подумать, и гарантии все под вопросом", - добавил он. БуковельЖитель Буковеля, крупнейшго горнолыжного курорта в Ивано-Франковской области, заявил РИА Новости, что пограничная служба там предоставляет гарантию за взятку "до 10 тысяч долларов". "Цена зависит от того, с кем ты договорился. Пятьдесят километров до границы, дают маршрут, точное время пересечь границу. Идешь пешком по навигатору", - отметил собеседник агентства. В прошлом году вывоз сына обошелся ему в 4 тысячи евро. "Пацаны, пограничники молдавские, встретили его, он шел с телефоном, говорили где бежать, а где залечь, пока машина проезжала. С вышек его видели, но не реагировали, ясное дело. Встретили, поселили в гостиницу (с собой у него было на всякий случай 500 евро), билет на автобус, все бумажки настоящие", - сказал собеседник агентства. Херсон В Херсонской области, по данным подполья, после 18 мая взятка за организацию побега с Украины выросла в два раза. "Было 5 тысяч долларов, стало 10", - отметил собеседник агентства. В целом, как рассказали РИА Новости в подполье, средняя цена за выезд из страны варьируется в диапазоне от 10 до 15 тысяч долларов, однако нередко может доходить и до 20 тысяч. В свою очередь экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что "цены на побег из Украины выросли капитально - реально выросли почти в два раза за эти два месяца". Богатые пограничники "Выход за пределы Украины уже сейчас, если с гарантией ты хочешь, то это 10 тысяч долларов. То есть это если ты хочешь гарантировано, чтобы тебя пограничники не поймали. Так-то можно и дешевле, но никаких гарантий, что тебя не поймают или вообще не застрелят, как этих несчастных, которых уже пограничники стрелять начали", - добавил Прозоров. По его мнению, львиная от суммы идет пограничникам, чтобы они закрывали глаза, отворачивались в нужный момент. "Естественно, сейчас ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) самые богатые, наверное, на Украине, и пограничники на западной границе", - добавил он. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Как заявил директор департамента кадровой политики минобороны Украины Марк Андрусяк, военнообязанных граждан, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля будут штрафовать. Известно, что за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период предлагается наказывать штрафом в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 400 до 600 долларов).
https://ria.ru/20240723/sbu-1961564466.html
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украина, в мире, сергей лебедев, василий прозоров
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Лебедев, Василий Прозоров
Подполье раскрыло размеры взяток за бегство от мобилизации с Украины

Подполье: за бегство от мобилизации с Украины теперь надо платить до $20 тысяч

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК/ГЕНИЧЕСК, 25 июл – РИА Новости. Размер взятки за выезд с Украины за рубеж вырос – теперь желающим спастись от мобилизации придется платить до 20 тысяч долларов; в некоторых регионах гарантий на успех дела уже не дают даже за такую цену, рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья на основании данных своих источников, а также сами украинцы, которые пытались выехать из страны.

Киев

Если месяц назад из Киева можно было выехать через официальный пункт пропуска в Европу за 10-12 тысяч долларов, то сейчас взятка выросла до 13-15 тысяч. С 18 мая в стране действует закон об усиленной мобилизации.
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При этом, по данным одного из собеседников агентства в подполье, в украинской столице еще можно организовать выезд "с оформлением всех необходимых документов".
Между тем, согласно данным, которые передал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, был случай, когда "выезд с Украины через Польшу в Германию обошелся в 20 тысяч долларов".

Одесса и Николаев

В Одесской и Николаевской областях в отличие от ситуации месячной давности теперь нет гарантий, что попытка выехать увенчается успехом. "Гарантий легального выезда не дают, даже за 20 тысяч долларов", - рассказал Лебедев.
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"В прошлом году друзья-моряки уезжали за 8-10 (тысяч – ред.). Сейчас страшно подумать, и гарантии все под вопросом", - добавил он.

Буковель

Житель Буковеля, крупнейшго горнолыжного курорта в Ивано-Франковской области, заявил РИА Новости, что пограничная служба там предоставляет гарантию за взятку "до 10 тысяч долларов". "Цена зависит от того, с кем ты договорился. Пятьдесят километров до границы, дают маршрут, точное время пересечь границу. Идешь пешком по навигатору", - отметил собеседник агентства.
В прошлом году вывоз сына обошелся ему в 4 тысячи евро. "Пацаны, пограничники молдавские, встретили его, он шел с телефоном, говорили где бежать, а где залечь, пока машина проезжала. С вышек его видели, но не реагировали, ясное дело. Встретили, поселили в гостиницу (с собой у него было на всякий случай 500 евро), билет на автобус, все бумажки настоящие", - сказал собеседник агентства.

Херсон

В Херсонской области, по данным подполья, после 18 мая взятка за организацию побега с Украины выросла в два раза. "Было 5 тысяч долларов, стало 10", - отметил собеседник агентства.
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В целом, как рассказали РИА Новости в подполье, средняя цена за выезд из страны варьируется в диапазоне от 10 до 15 тысяч долларов, однако нередко может доходить и до 20 тысяч.
В свою очередь экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что "цены на побег из Украины выросли капитально - реально выросли почти в два раза за эти два месяца".

Богатые пограничники

"Выход за пределы Украины уже сейчас, если с гарантией ты хочешь, то это 10 тысяч долларов. То есть это если ты хочешь гарантировано, чтобы тебя пограничники не поймали. Так-то можно и дешевле, но никаких гарантий, что тебя не поймают или вообще не застрелят, как этих несчастных, которых уже пограничники стрелять начали", - добавил Прозоров.
По его мнению, львиная от суммы идет пограничникам, чтобы они закрывали глаза, отворачивались в нужный момент.
"Естественно, сейчас ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) самые богатые, наверное, на Украине, и пограничники на западной границе", - добавил он.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Как заявил директор департамента кадровой политики минобороны Украины Марк Андрусяк, военнообязанных граждан, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля будут штрафовать. Известно, что за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период предлагается наказывать штрафом в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 400 до 600 долларов).
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